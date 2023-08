Winst Capri Holdings Limited daalt ruim 155 miljoen in eerste kwartaal boekjaar 2024

Capri Holdings Limited noteert opnieuw een omzetdaling. Het moederbedrijf van onder meer Michael Kors, Jimmy Choo en Versace, noteert een daling van 9,6 procent in het eerste kwartaal van boekjaar 2024, blijkt uit het kwartaalverslag. Het modebedrijf ziet ook de winst hard verkleinen.

De omzet van het Capri Holdings Limited strijkt neer op 1,2 miljard Amerikaanse dollar. Dat is omgerekend 1 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2023 lag de omzet 131 miljoen dollar hoger (119 miljoen euro). Per dochteronderneming gekeken, ziet alleen Jimmy Choo zijn omzet toenemen. Het bedrijf groeit zijn omzet met 6,4 procent naar 183 miljoen dollar (166 miljoen euro). De omzet van Michael Kors daalt het hardst met 13,8 procent naar 787 miljoen dollar (716 miljoen euro). Dit merk genereert wel nog steeds de meeste omzet. Versace noteert een omzetdaling van 5,8 procent. De omzet komt neer op 259 miljoen dollar (236 miljoen euro).

In de cijfers is te zien dat de bedrijfskosten hoger liggen, in vergelijking met een jaar eerder (732 miljoen dollar nu; 670 miljoen dollar vorig jaar). Dit drukt op het nettoresultaat. De winst in het eerste kwartaal van 2024 bedraagt namelijk 48 miljoen dollar (44 miljoen euro), terwijl dat een jaar eerder nog 203 miljoen dollar (185 miljoen euro) was.

Capri Holdings Limited noteerde in financieel jaar 2023 ook al een krimp, van ruim 200 miljoen dollar, wat betreft het nettoresultaat.

Net voor het bekendmaken van de kwartaalresultaten, maakte Capri Holdings Limited bekend dat modegroep Tapestry, Inc. het bedrijf overneemt. Voor deze overname telde Tapestry 8,5 miljard dollar (7,7 miljard euro) neer.

Voorzitter en CEO van Capri Holdings Limited, John D. Idol, noemt de overname een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. “Het is een bewijs van alles wat onze teams hebben bereikt bij het opbouwen van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors tot de iconische en krachtige luxe modehuizen die ze vandaag de dag zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie onmiddellijke waarde zal opleveren voor onze aandeelhouders. Het zal ook een nieuwe kans bieden voor onze toegewijde werknemers over de hele wereld, nu Capri onderdeel wordt van een groter en meer gediversifieerd bedrijf. Door samen te gaan met Tapestry hebben we meer middelen en mogelijkheden om de uitbreiding van ons wereldwijde bereik te versnellen, terwijl we het unieke DNA van onze merken behouden.”