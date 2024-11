Zalando boekt sterke groei in derde kwartaal en zet in op innovatie

Zalando heeft in het derde kwartaal sterke resultaten geboekt. Het Duitse bedrijf noteert een stevige groei in zowel de Business-to-Consumer (B2C)- als Business-to-Business (B2B)-segmenten. Deze groei wordt gedreven door een toenemende consumentenvraag en een sterke start van het herfst- en winterseizoen, aldus het verslag. Het bedrijf investeert verder in groeimogelijkheden, waaronder B2C, B2B, klantenloyaliteit, lifestyle- en modesuggesties met behulp van AI en logistiek.

Het bruto goederenvolume (GMV, gross merchandise volume) van Zalando stijgt in het derde kwartaal met 7,8 procent tot 3,5 miljard euro, en de omzet stijgt met 5,0 procent tot 2,4 miljard euro.

De aangepaste EBIT (inkomsten voor aftrek van rente en belastingen) stijgt van 23 miljoen euro in Q3 2023 naar 93 miljoen euro in Q3 2024, wat neerkomt op een marge van 3,9 procent.

De B2C-omzet van Zalando stijgt met 4,3 procent, en de aangepaste EBIT-marge neemt toe met 3,5 procentpunt tot 4,0 procent.

Fabio Baum, General Manager Nordics & Benelux bij Zalando, zegt: “We zien een toename in klantbetrokkenheid nu de consumentenvraag toeneemt, mede dankzij een sterke start van het herfst- en winterseizoen in vergelijking met vorig jaar.”

In de B2B-divisie boekt het bedrijf een omzetgroei van 11,1 procent in Q3, met een aangepaste EBIT-marge van 2,8 procent. Het aantal actieve klanten stijgt met een half miljoen naar 50,3 miljoen in Q3.

Zalando bevestigt ook de jaarprognose, die recent op 10 oktober is verhoogd.

Zalando investeert in verdere groeimogelijkheden

Zalando investeert in belangrijke onderdelen van zijn groeistrategie, zoals klantloyaliteit, uitbreiding van lifestyle- en modesuggesties en de versterking van zijn Europese logistieke netwerk. Baum voegt toe dat de online moderetailer zich in de toekomst blijft richten op innovatie. Recente voorbeelden hiervan zijn een AI-gedreven styling-assistent voor gepersonaliseerd modeadvies en een virtuele paskamer in samenwerking met jeansmerk Levi’s. Over deze samenwerking zegt Baum: “Voor het eerst kunnen klanten een 3D-avatar creëren op basis van hun lichaamsmaten, wat zorgt voor een meer gepersonaliseerde pasvorm.”

De retailer zet daarnaast sterk in op klantenbinding via community building. “Ik ben ook erg trots dat we Cultural Ties hebben gelanceerd, een interactieve kaart die de levendige streetwear-scènes in zes Europese modesteden verkent, waaronder Amsterdam en Parijs. Gebaseerd op data van Zalando’s Trend Spotter-tool biedt Cultural Ties een gecureerde selectie van inspirerende content, zoals interviews met lokale mode-experts, informatie over opkomende trends en verhalen over plekken waar verschillende streetwearstijlen ontdekt kunnen worden.”

Zalando verwacht door deze groei-investeringen en klantgerichte innovaties verder te kunnen bouwen aan een toekomst van duurzame expansie.