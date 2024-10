Zalando en Levi’s lanceren virtuele paskamer om retouren te verminderen

Online moderetailer Zalando lanceert een nieuwe virtuele paskamer in samenwerking met het denimmerk Levi’s. Klanten in 14 landen, waaronder Nederland en België, kunnen vanaf nu via de Zalando-app hun eigen lichaamsafmetingen invoeren om een 3D-avatar te creëren die de pasvorm van kleding nauwkeuriger weerspiegelt. Dit blijkt uit een persbericht.

Wie uit het uitgebreide aanbod aan merken van de online moderetailer Zalando wil passen moet nog even wachten. De tool biedt momenteel enkel producten van de Amerikaanse denimgigant Levi’s. Het is een pilot met als doel data (gegevens die in digitale vorm beschikbaar zijn) te verzamelen en de technologie verder te verbeteren.

Zalando gelooft dat technologie de klantervaring van consumenten kan verbeteren. In 2022 lanceerde de online moderetailer zijn eerste virtuele pas-tool als oplossing voor de groeiende frustratie van consumenten over pasvormen. Sinds de eerste introductie van de virtuele paskamer ziet de webreus een vermindering van 40 procent in retourzendingen. Pelin Anlu Bedirhanoglu, directeur van Product Size and Fit bij Zalando, legt uit: "We hebben al een vermindering van 40 procent in retourpercentages waargenomen met onze virtuele paskamertechnologie. Hoewel deze resultaten beperkt zijn vanwege de testfase van de technologie, zijn ze een veelbelovende indicator van het potentieel om zowel de tevredenheid van klanten als van merkpartners te verbeteren."

Virtuele paskamers bestaan al langer. Zo bedacht internetbedrijf MimicMedia in 2009 al een applicatie waarmee consumenten in 3D kleding kunnen passen om zo het aantal teruggestuurde kledingstukken dat online besteld wordt te verminderen. Bedrijven als de Bijenkorf, H&M, The Sting en Bershka experimenteerden eerder al met 3D-modellen.