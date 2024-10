Zalando breidt AI-assistent uit en lanceert 'Trend Spotter' in vier modehoofdsteden, waaronder Amsterdam

Online mode-retailer Zalando kondigt aan dat zijn AI-gestuurde assistent, de Zalando Assistant, nu beschikbaar is in alle 25 markten. Daarnaast breidt het bedrijf de Trend Spotter uit naar vier belangrijke modehoofdsteden. Te weten: Amsterdam, Londen, Warschau en Zürich.

De Zalando Assistant werd in 2023 gelanceerd. Het werkt met de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van ChatGPT, het taalmodel van de Amerikaanse onderzoeksorganisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie OpenAI, om het proces van productzoeken te versnellen. Klanten kunnen bijvoorbeeld vragen stellen zoals: "Wat moet ik dragen naar de 60e verjaardag van mijn vader in november in Barcelona?" De assistent geeft stijladvies en houdt rekening met factoren zoals locatie, weer en gelegenheid.

Tian Su, de VP van Personalisatie en Aanbeveling bij Zalando, zegt in een persbericht: "Het uitbreiden van onze Zalando Assistant naar alle markten is een belangrijke stap om de klantervaring te verbeteren. We willen het voor klanten makkelijker maken om mode te ontdekken die aansluit bij hun persoonlijke stijl en behoeften."

Daarnaast voegt Su eraan toe dat klanten met 'Trend Spotter' elke week nieuwe modetrends uit tien modehoofdsteden in Europa kunnen ontdekken. Amsterdam, Londen, Warschau en Zürich zijn aan de lijst toegevoegd. Klanten kunnen niet alleen zien welke items populair zijn, maar krijgen ook achtergrondinformatie over waarom bepaalde kledingstukken deze week in de schijnwerpers staan.