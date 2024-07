Zalando’s ‘carbon neutral’-claim op verpakkingen is misleidend, oordeelt Reclame Code Commissie

“100 percent recycled and delivered carbon neutral”, die belofte zette Zalando op zijn verpakkingen. Worden bestellingen ook echt CO2-neutraal bezorgd, vroeg Sara Dubbelman zich af. Al snel blijken er haken en ogen aan de claim te zitten en dient ze een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Wat blijkt? Zalando’s claims op de verpakkingen zijn misleidend, oordeelt de RCC.

Dubbelman noemt de claims op de verpakkingen “een absolute milieuclaim - en daarmee een hoge bewijslast”. In haar onderzoek naar bewijs waaruit zou blijken dat het pakket CO2-neutraal bezorgd zou worden of een verwijzing naar bewijs, vond ze niet. Dubbelman diende een klacht in bij de RCC, waarna ze op 6 juni met haar advocaat tegenover een advocaat van Zalando in de rechtszaal zat.

De claim werd volgens Dubbelman niet onderbouwd. “In plaats daarvan erkende Zalando het misleidende karakter en gaf aan dat de verpakkingen al voor de zitting uit de roulatie waren gehaald. Maar weer zonder bewijs dat dit ook echt is gebeurd.”

RCC oordeelt dan ook dat Zalando’s claim misleidend is. “[...] Zalando heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en dus ook geen bewijs van de claim geleverd. De uiting is daarmee in strijd met artikel 4 CDR, waarin is bepaald dat duurzaamheidsclaims aantoonbaar juist moeten zijn en de bewijslast daarvoor op de adverteerder rust.” De RCC vindt ook dat de claim misleidend is voor de gemiddelde consument, die er door de claim vanuit zal gaan dat de bezorging volledig CO2-neutraal wordt uitgevoerd.