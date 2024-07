'Zara-eigenaar Inditex koopt belang in duurzame startup Galy'

De Spaanse modegroep Inditex, eigenaar van onder meer Zara, Massimo Dutti en Pull&Bear, heeft een belang gekocht in de Amerikaanse startup Galy, zo meldt Reuters. De startup ontwikkelt "een innovatief proces om katoen in laboratoria te produceren uit plantencellen", aldus Inditex CEO Oscar Garcia Maceiras.

Galy, opgericht in 2019, zet in op duurzame landbouw, zoals laboratoriumgeteeld katoen. Daarnaast geeft het bedrijf "op de wetenschap gebaseerd advies" aan bedrijven, zo is te lezen op de website. Het bedrijf claimt de planeet te willen redden door de transitie naar cellulaire landbouw te versnellen. Galy heeft onder meer een systeem bedacht waardoor er naar verluidt 80 procent minder natuurlijke grondstoffen worden gebruikt bij de productie van kleding.

Opvallend is dat de Braziliaans-Amerikaanse oprichter van Galy, Luciano Bueno, in het bezit is van een Green Card EB-1, een onderscheiding voor immigranten in de VS die een buitengewone bijdrage leveren aan het land en daardoor worden uitgenodigd om te blijven, zo is te lezen op de officiële website van de Amerikaanse overheid. Daarnaast won Bueno onlangs de jaarlijkse Global Change Award van H&M Foundation (genoemd naar het kledingbedrijf).

Inditex voegt zich bij Galy's lijst van prominente investeerders, waaronder Sam Altman (CEO van OpenAI) en Tim Draper, Silicon Valley-investeerder. Hoeveel het belang van Inditex is in de startup is nog niet bekend.