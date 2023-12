Best of 2023: documentaire(serie)s en films die modetrends vormden

Met nog slechts een week voor het nieuwe jaar blikt FashionUnited traditiegetrouw terug op de films, documentaires en series die verschenen. Wat blijkt? 2023 was het jaar van modetrends die aangewakkerd werden door een scherm. Modetrends inspireren audiovisuele kunst en vice versa. Een overzicht. Dit zijn ze: de series en films van 2023 die van invloed zijn geweest op mode.

Film: Barbie

Van het grote scherm, tot retail, tot het straatbeeld: de moderne vertaling van de film ‘Barbie’ door Greta Gerwig inspireerde een storm aan roze mode. Retailers hebben er handig op ingespeeld. Liefhebbers van de kleur roze die iedere dag al roze dragen waren in een klap on trend. De trend Barbiecore ging met name viral op sociale media. Outfits geïnspireerd op de Barbiefilm onder de hashtag #barbiecore hebben miljoenen views op TikTok.

Film: Hardcore Never Dies

De razendpopulaire film ‘Hardcore Never Dies’, dat het leven (en de mode) van de mensen in de gabbercultuur volgt, was de kers op de taart voor liefhebbers van Nederlandse mode. Filmwetenschapper Rudi de Boer deelde met Hart van Nederland "De gabbercultuur is een van de weinige subculturen die in Nederland nooit helemaal is weggegaan". Neem het succes van de nieuwe collectie van ‘Paradice’. Het Rotterdamse streetwear merk bracht deze week tien kledingstukken - van sportbroeken tot heuptasjes - uit, geïnspireerd op de subcultuur.

Film: The Little Mermaid

De onderwaterwereld. De mode-industrie haalde daar dit jaar veel inspiratie uit. In 2023 zien we de volledige werking van de fascinatie versterken door de film 'The Little Mermaid', Disney’s vertaling van Hans Christian Andersen’s sprookje over een jonge zeemeermin (1879). De film zorgde in de zomer van 2023 voor een piekstroom aan de trend Mermaid-core. Te weten: lavendelkleurige pailletten, schelpen kettingen en nauwsluitende kleding geïnspireerd op het idee dat we ze ooit zullen dragen in de onderwaterwereld.

Film: Priscilla

A-lijn rokken, pastel-gekleurde vesten, mini-rokken, Chanel, Valentino - mode uit de jaren zestig zien we vandaag terug in het straatbeeld. De biopic ‘Priscilla’ neemt je mee terug naar de tijd. De film vertaalt het leven van Priscilla Presley, de ex-vrouw van de wijlen Amerikaanse rockzanger Elvis, vanaf de dag dat ze hem ontmoette tot de dag dat ze hem verlaatte. Er komt een hoop modegeschiedenis in beeld. Priscilla verandert haar stijl van bescheiden veertienjarige tot de vrouw van een Rock ‘n Roll-superster.

Film: Renaissance: A Film by Beyoncé

2023 was het jaar van Beyoncé. De Amerikaanse zangeres toerde de wereld over ter promotie van haar album ‘Renaissance’ en omhulde haar lichaam in diverse krachtige modemerken - van Daily Paper tot Iris van Herpen. Dat moet natuurlijk vastgelegd worden. Dus maakte ze een concertfilm. Beyoncé-fans haalden hun meest op 'Renaissance'-geïnspireerde outfits uit de kast voor de tour. Veel mode-items die refereert aan de inhoud van het album en de cover. Te weten: zilverkleurige kleding, franjes, cowboyboots en natuurlijk: disco-mode. Beyoncé’s concertfilm 'Renaissance', is mode entertainment ten top.

Documentaireserie: Donyale Luna: Supermodel

Een indrukwekkend verhaal dat dit jaar gelanceerd werd door HBO Max: het leven van supermodel en actrice Donyale Luna. De documentaire bestaat uit vier delen, vernoemd naar waar de muze van kunst- en modeliefhebbers heeft gewoond. Te weten: Detroit, New York, Londen en Rome. Een hoogtepunt is wanneer ze in 1965, als schets, op de cover van de Amerikaanse Harper’s Bazaar staat. Snel volgt de Britse Vogue. Inspirerend is hoe Luna zich niet liet tegenhouden door het buitensporige racisme wat ze meemaakt als zwarte vrouw. Het verhaal van Luna is een statement naar eigenzinnigheid. Wanneer het model in een interview gevraagd wordt waar ze vandaan komt antwoordt ze: ‘ik kom van de maan’.

Luna overleed veel te snel: op haar 33e, aan een ‘hartstilstand’, een doodsoorzaak waar in de documentaire openlijk over gespeculeerd wordt. Regisseur Nailah Jefferson schetst met hulp van vrienden, familieleden en professionals uit de mode- en filmwereld een portret van de eigenzinnige Luna.

Documentaireserie: The Supermodels

Zin in een flinke dosis mode uit de jaren tachtig en negentig? De miniserie ‘The Supermodels’ van Apple+, bestaande uit vier afleveringen, volgt het leven van topmodellen Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington. De vriendinnen begonnen hun carrière in de jaren tachtig en werden in de jaren negentig wereldberoemd. De modellen sierden de catwalks van grote modehuizen - van Marc Jacobs tot Versace - en werkten mee in de muziekclip ‘Freedom’ van George Michael.

Film: Vivienne Westwood: God Save The Queen

In de documentaire ‘Vivienne Westwood: God Save The Queen’ wordt ze ‘Moeder van Punk’ genoemd. De op de punk-subcultuur geïnspireerde mode die de Britse ontwerper teweegbracht - een met unieke zelfgemaakte kleding en veel accessoires - zien we vandaag de dag nog steeds in het straatbeeld. Westwood wordt gezien als het anker van punkmode in de mainstream. In december van 2022 nam de modewereld afscheid van Vivienne Westwood. Twee maanden later, in februari, kwam dankzij schrijver Hannah Summer de documentaire uit over haar bijzondere carrière. De documentaire is te zien op Apple+ Prime.

Documentaire: Mart Visser

De documentaire over modeontwerper Mart Visser. Leer meer over de opkomst van de Nederlandse couturier in de jaren negentig. Krijg een inkijkje in het leven van uitzonderlijk creatief talent. Zijn gave, vindingrijkheid en discipline worden in de documentaire belicht. Zo loste hij moeiteloos het probleem op van mensen die teleurgesteld waren dat ze niet frontrow bij zijn show zaten. Ook kan hij goed met tegenslagen omgaan, blijkt uit de documentaire. Neem het faillissement van warenhuis V&D waar hij mee samenwerkte.

Documentaire: Against All Odds – het succesverhaal van Daily Paper

10 jaar Daily Paper. Nu te zien: 'het inspirerende verhaal achter het kledingmerk. De ondernemers begonnen klein, ‘van Osdorp naar de wereld’. Leer meer over de gezichten achter het Nederlandse merk. In de vierdelige docu-serie ontdek je het verhaal achter de uiterst succesvolle onderneming.

Film: Strange Way of Life

Het modehuis Saint Laurent kwam dit jaar met een eigen film. ‘Strange Way of Life’ van Pedro Almodóvar, met Ethan Hawke en Pedro Pascal in de hoofdrollen. De film speelt zich af in een woestijn. Het is een dramafilm vol modemomenten. De mode in de film is geïnspireerd op cowboys. De film belicht onderwerpen zoals vriendschap, familie en liefde.

Documentaire: Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

Het muziekgenre hiphop blijft een enorme bron van inspiratie van hedendaagse mode. Van sneakers tot cargobroeken en baggy jeans: liefhebbers van de muziek zijn deze trends begonnen. Maar hiphop is meer. De historische context kun je zien in ‘Fight the Power: How Hip Hop Changed the World’. Naast de mode die een stempel heeft gedrukt op die tijd, duikt de documentaire ook in op de politieke sfeer. Hiphop was, zoals veel initiatieven die door mensen zelf zijn begonnen, een politieke beweging. De documentaire, met onder andere Amerikaanse sterren Eminem en Ice T, laat zien hoe de cultuur samengaat in de politieke sfeer in Amerika, en op zijn beurt ook de rest van de wereld.