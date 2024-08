Boekentip van een modeprofessional: Alex van der Steen tipt 'Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel'

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Alex van der Steen, een Nederlandse modestylist, fotograaf, art director en contributing editor bij Vogue Nederland. Hij is bekend om zijn werk over de hele wereld, waaronder New York City, waar hij tien jaar heeft gewoond. Hij tipt het boek 'Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel' van Linda Evangelista.

Het boek gaat over de samenwerking tussen Linda Evangelista, een van de originele 'supermodellen' van de jaren 80, en fotograaf Steven Meisel. Het boek volgt Meisels visie op zijn muze Evangelista. Het model wordt afgebeeld in verhalende contexten. Van der Steen plaatst het boek in de bredere context van de mode-industrie.

Waarom ben je dit boek zelf gaan lezen?

“Het is een bijzonder boek met een diepere persoonlijke betekenis voor mij. Ik studeerde aan de kunstacademie in Utrecht rond dezelfde tijd dat de topmodellen van eind jaren 80 en begin jaren 90 opkwamen. De topmodellen uit die tijd, zoals Linda Evangelista, Naomi Campbell en Christy Turlington, stonden voor een grotere verandering in de modewereld. Dat was voor mij een tijd waarin er nog zoveel ontdekt moest worden. Er waren maar een handjevol ontwerpers. Dan heb ik het over Yohji Yamamoto, Thierry Mugler, Sonia Rykiel, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Comme des Garçons, Chanel en Dolce & Gabbana. En de modemerken Gucci en Prada kwamen op. Dat werd allemaal opnieuw ontdekt. Een andere naam die ik niet mag vergeten is Jean Paul Gaultier. Hij was niet zomaar een ontwerper; hij was een pionier die diversiteit en inclusiviteit in de mode introduceerde.”

“Het boek roept herinneringen op uit een tijd waarin deze hele jonge vrouwen de dienst uitmaakten. Zij waren de avant-garde leider in alles en ook in de shoots. Zij zagen er prachtig uit. Zij liepen alle shows. Vooral Evangelista, met haar vele transformaties, en de iconische fotograaf Meisel, bekend om zijn provocatieve modefotografie, maakten mij enthousiast als een van de eersten uit de modewereld. Dat was in een notendop de reden waarom ik het boek kocht.”

Linda Evangelista heeft het boek persoonlijk gesigneerd tijdens Paris Fashion Week Fall Winter.

Boekentip van een modeprofessional: Alex van der Steen tipt 'Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel' Credits: Alex van der Steen

Waarom raad je het boek aan?

“Meisel is erg verhalend en provocerend in zijn beelden. Hij heeft een keer een serie gemaakt op een kerkhof voor Vogue Italia. Hij weet een moeilijke situatie te pakken en dat neer te zetten op een mooie manier die niet cliché is. Die foto's in dat boek zijn allemaal hele iconische beelden waarvan ik vind dat die nog steeds een soort actualiteit hebben.”

“Mijn reis in de modewereld is sterk beïnvloed door mensen zoals hem. De rol van diversiteit, provocatie en politieke bewustwording staan centraal in mijn werk en visie. Mode is niet alleen een weerspiegeling van esthetiek maar ook van de maatschappelijke en politieke realiteit waarin we leven.”

Steven Meisel voor Vogue Italia Credits: Met dank aan Alex van der Steen

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Ik voel me sterk aangetrokken tot politieke boeken. De huidige wereldsituatie is zorgwekkend en heeft een directe weerslag op de mode. De recente mannen- en coutureweken waren doorspekt met politieke boodschappen, wat ik een positieve ontwikkeling vind. De modewereld reageert op gevaarlijke, misleidende machthebbers die belust zijn op geld en macht en niet in staat zijn om mensen te inspireren."

“Het is essentieel om kritisch te blijven en bewust te zijn van de politieke context waarin we leven. De mode-industrie zal blijven reageren op de wereldwijde politieke dynamiek, en ik hoop dat dit voldoende impact heeft. De uitdagingen waar we voor staan, zoals overbevolking en sociale ongelijkheid, vragen om moed en verantwoordelijkheid van iedereen, vooral van degenen in machtsposities.”