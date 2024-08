Boekentip van een modeprofessional: Giny Boer tipt 'Fearless'

FashionUnited presenteert elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Giny Boer, bekend als de eerste vrouwelijke CEO van C&A Europe, die zich jarenlang heeft ingezet op modernisatie en verduurzaming. Boer deelt haar leestip: 'Fearless' van Trinny Woodall, naast een andere boekentip, The Road to Freedom’ van Joseph Stiglitz.

FashionUnited spreekt de professional over haar boekentips vanuit haar vakantiehuis in Spanje.

Waarom bent u ‘Fearless’ gaan lezen?

“Mijn dochters hebben me het boek Fearless van Trinny Woodall cadeau gedaan, omdat ze wisten dat ik een fan van haar ben. Ik volg Woodall al lange tijd op Instagram. Ze heeft haar eigen bedrijf opgebouwd, is de CEO en het gezicht van haar eigen merk, en de producten zijn ook van hoge kwaliteit. Ik vind haar aanpak heel goed; ze is een echte onderneemster die veel doet voor vrouwen en iedereen respecteert. Ze is positief en inclusief, en dat vind ik heel waardevol.”

Waarom raadt u het aan?

“Ze geeft ontzettend veel goede tips, vooral over kleuren en mode. Het boek gaat niet alleen over wat in de mode is, maar ook over wat echt bij jou past. Daarom fungeert het als naslagwerk, waar ik af en toe in kijk voor praktische tips over mode en stijl. Het is een praktisch boek dat ik graag gebruik voor inspiratie.”

“Woodhall heeft vroeger ook boeken over mode geschreven, maar dit boek geeft allerlei praktische tips over wat goed bij je zal passen. Woodhall gaat bijvoorbeeld in op verschillende gezichtsvormen, wat echt leuk is.”

Wat staat er nog meer op uw boekenplank?

“Ik vind het boek ‘The Road to Freedom: Economics and the Good Society’ van Joseph Stiglitz interessant. Het gaat over het creëren van een eerlijke samenleving en economieën met een rechtvaardige verdeling van welvaart. Hoewel het niet over mode gaat, vind ik de ideeën over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijk, ook voor de mode-industrie."

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Een foto van het boek 'The Road to Freedom: Economics and the Good Society' Credits: Met dank aan Giny Boer

"Mode moet namelijk duurzamer worden en respectvoller voor het milieu. Stiglitz bespreekt hoe vrijheid van de een vaak ten koste gaat van een ander. Ik geloof sterk in een eerlijke samenleving, gelijkheid en gedeelde sociale verantwoordelijkheid."

"Daarnaast ben ik een grote fan van Isabel Allende omdat ze prachtige boeken schrijft die vaak historische context bieden op een aantrekkelijke manier. Haar romans geven inzicht in Zuid-Amerikaanse geschiedenis en cultuur, en ik vind haar schrijfstijl erg boeiend. Ik lees haar boeken snel uit. Ze schrijft over geschiedenis op een meeslepende manier. Dit maakt het leerzaam en ontspannend tegelijk."