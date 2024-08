Boekentip van een modeprofessional: Pim Roggeveen tipt ‘The world is on fire but we’re still buying shoes’

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Pim Roggeveen, mede-oprichter en eigenaar van Wear, een circulair modebedrijf in Rotterdam dat zich richt op het reduceren van de CO2-uitstoot van de schoenenindustrie en het verminderen van afval door tweedehandse sneakers te verkopen. Hij tipt het debuutboek van voormalig modejournalist Alec Leach getiteld ‘The World Is On Fire But We’re Still Buying Shoes.’

Het boek onderzoekt de donkere kanten van de mode-industrie en de consumptiemaatschappij. Leach, voormalig modejournalist bij Highsnobiety, behandelt onderwerpen zoals overconsumptie, modemarketing en de redenen achter het koopgedrag van consumenten. Roggeveen vertelt in een telefoongesprek met FashionUnited waarom hij het boek tipt.

Waarom ben je dit boek zelf gaan lezen?

“De titel ‘The world is on fire but we’re still buying shoes’ trok meteen mijn aandacht. Met zo’n titel ben ik nieuwsgierig naar de inhoud van het boek. Na wat achtergrondinformatie over de auteur te hebben gezocht ontdekte ik dat hij bij Highsnobiety werkte. Dit is een platform dat vaak trends zet. Leach heeft de problemen in de mode-industrie dus van dichtbij meegemaakt, wat zijn inzichten extra geloofwaardig maakt. Daarnaast is het boek met 144 pagina’s goed leesbaar en bevat het begrijpbare citaten.”

Waarom raad je het boek aan?

“Het boek is zeer toegankelijk en biedt op een begrijpelijke manier inzicht in de problemen binnen de mode-industrie en de drang om steeds nieuwe spullen te kopen. Het onderzoekt ook de rol van de media hierin en hoe deze mogelijk oplossingen kan bieden. Het boek bevat een concreet stappenplan om je aankopen te overdenken. De praktische inzichten moedigen je aan na te denken over hoe lang je een item zult dragen, of het echt een aankoop is die je nu wilt doen, en of het alleen voor een specifiek evenement is of voor langdurig gebruik. Ik vind het boek erg inspirerend.”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“'The Alchemist' van Paolo Coelho is er nog eentje die ik regelmatig opensla. Het is een klassieker, maar wel eentje die zijn relevantie nooit verliest. Het is een prachtig boek dat de reis vastlegt van een simpele Spaanse herder die zijn comfort zone verlaat en allerlei dingen meemaakt. Zo creëert hij zijn eigen ‘legende’. Die moet je gelezen hebben."