Boekentip van een modeprofessional: Danie Bles tipt ‘Letters to Yves’

FashionUnited presenteert elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Danie Bles, mode-ondernemer en eigenaar van Amsterdam Fashion Week. Zij tipt het boek ‘Letters to Yves’.

Het boek bestaat uit een verzameling brieven van Pierre Bergé aan zijn liefdes- en zakenpartner Yves Saint Laurent, geschreven in het jaar na het overlijden van de iconische ontwerper. De brieven herroepen de periode waarin de ster van Saint Laurent rijzende was en hij samen met Bergé werkte aan de ontwikkeling van zijn merk en hun gezamenlijke kunstcollectie. Maar de brieven spreken ook van zwaardere tijden, waarin Saint Laurent kampte met drugsverslavingen en depressies. Bles: “De brieven zijn zo puur, open en eerlijk. Dat vind ik prachtig.”

Waarom ben je het boek gaan lezen?

“Alles wat Yves Saint Laurent heeft gedaan vind ik geweldig. Hij was een waanzinnige ontwerper met een ongekende creativiteit. Ik houd van zijn eclectisme, zijn gebruik van verschillende historische tijdperken en stijlen als inspiratiebron. Maar ik bewonder ook de tijdloosheid van zijn werk. Voor de bruiloft van Mick en Bianca Jagger in 1971 maakte hij voor Bianca een witte smoking. Dat was destijds revolutionaire bruidskleding. Nu worden die smokings nog altijd gedragen. Yves Saint Laurent heeft uitvindingen gedaan die nog steeds actueel zijn, dat vind ik zo ontzettend knap.”

“Een paar jaar terug was ik in het Musée Yves Saint Laurent in Marrakech. Daar zag ik ‘Letters to Yves’ liggen in de museumshop. Ik las er een stukje in, en toen heb ik het gekocht. Ik heb het de dagen daarna in één ruk uitgelezen.”

Wat vind je er zo goed aan?

“De brieven van Pierre aan Yves zijn zo puur, open en eerlijk. Dat vind ik prachtig. Het zijn romantische, intieme liefdesbrieven, maar ze zijn ook realistisch. Yves was een genie, maar hij kon zich verliezen in drank, drugs en depressiviteit. In een creatief beroep heb je iemand nodig die zakelijker is. Pierre was er altijd voor hem. Uit de brieven spreekt zijn oprechte liefde voor Yves, ook al was hun relatie soms complex. Er was een soort magnetisch veld tussen hen. Ze konden niet met en niet zonder elkaar, zowel zakelijk als privé.”

Heeft het boek je blik op mode veranderd?

“Dit boek heeft me geïnspireerd. Mode is een industrie geworden die gericht is op massaconsumptie. Maar mode gaat eigenlijk over menselijke emotie, creativiteit, eigenzinnigheid, en het vertellen van een verhaal. Daar stond Yves Saint Laurent voor, en dit boek reflecteert dat. Originaliteit en authenticiteit moeten leidend blijven in de mode-industrie. Ik hoop dat de huidige generatie zich ook door laat inspireren.”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Ik heb heel veel modeboeken. Veel daarvan zijn grote koffietafelboeken. Ik lees ze allemaal van voren naar achteren, maar ik houd er ook van om ze af en toe open te slaan, er een stukje in te lezen, en ze dan weer dicht te doen. Het laatste boek dat ik heb gekocht gaat over de stijl van de New Yorkse nachtclub Studio 54. Misschien omdat iedereen daar nu wel een beetje behoefte aan heeft?”