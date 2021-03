De mode van de Roaring Twenties en Swinging Sixties in digitale tentoonstelling van FIT

Wat kan de mode van het verleden ons leren over de mode van de toekomst? Veel, zo moeten de makers van de online tentoonstelling ‘The Roaring Twenties and the Swinging Sixties’ hebben gedacht. Volgens co-curator Summer Lee zijn de huidige tijden vergelijkbaar met de roerige jaren twintig en zestig, zo zegt ze tegenover WWD. Beide periodes volgden op een grootschalige crisis en stonden bol van de sociale en culturele veranderingen,. En de mode? Die was minstens zo beweeglijk.

Lee is masterstudent Fashion and Textile Studies aan het Fashion Institute of Technology (FIT) in New York. Samen met medestudenten en de staf van het Museum at FIT ontwikkelde ze een digitale tentoonstelling waarin licht wordt geworpen op de vrouwenmode van de ‘revolutionaire’ jaren twintig en zestig. De 26 getoonde stukken zijn onderverdeeld in zes thema’s, die ze verbinden aan belangrijke culturele en sociale ontwikkelingen: ‘Twenties Nostalgia’, ‘Dreams and Discontent’, ‘Obsession with Youth’, ‘Music Mania’, ‘Cultural Appropriation’ en Mode and Modernity’. De stukken zijn ontegenzeggelijk modern; sommige zouden zelfs nu nog vooruitstrevend zijn, zoals de Space Age-creaties van Pierre Cardin .

Ontwerpen uit de jaren twintig zijn geplaatst naast ontwerpen uit de jaren zestig. Daardoor wordt duidelijk zichtbaar hoe de geschiedenis van de mode zich herhaalt: de glitterjurk van Yves Saint Laurent uit 1969 heeft veel weg van de jurk met pailletten en kraaltjes uit 1926, de A-lijn jurk met zwierige koorden van Norell uit 1965 lijkt op een donkerblauw exemplaar van Molyneux, veertig jaar eerder gemaakt. Volgens modehistoricus James Laver waren de silhouetten van de ‘Roaring Twenties’ veertig jaar later opnieuw een rage; die claim wordt door de tentoonstelling ondersteund.

Wat te verwachten van 2020? Verschillende trendwatchers suggereren al dat er een nieuwe ‘roaring twenties’ aankomt, maar de vraag is hoe die eruit zal zien. Grijpt de mode opnieuw terug op het verleden, en zoja, in welke mate? Bezoekers van ‘The Roaring Twenties and the Swinging Sixties’ worden uitgenodigd om te reageren op de vraag hoe de progressieve geest van de jaren 2020 de mode zal beïnvloeden, en in welke mate die mode zal lijken op die van toen. De tijd zal het leren.

De tentoonstelling ‘The Roaring Twenties and the Swinging Sixties’ is online te zien via de tentoonstellingspagina van The Museum at FIT. Er is ook een filmpje beschikbaar waarin curatoren Summer Lee en Ellen Greene de bezoeker meenemen door de tentoonstelling.