Dit zijn de winnaars van modeontwerpwedstrijd ‘Long Live Fashion’

Jonge ontwerpers Chloé Douy en Miguel Peñaranda Olmeda zijn de winnaars van modeontwerpwedstrijd ‘Long Live Fashion’, dat laten organisatoren Textielmuseum en Bank15 weten in een persbericht. De winnende concepten zijn te zien in de najaarstentoonstelling ‘Long Live Fashion’.

Met de ontwerpwedstrijd riepen het Textielmuseum en Bank15 nieuwe makers op na te denken over een duurzame toekomst van de mode-industrie, zo is te lezen. De vraag die beantwoord moest worden: hoe kun je als ontwerper post-consumer textiel transformeren tot duurzame mode? De vakjury vond de antwoorden in de concepten ‘Comfort Zone’ van Douy en ‘Resignify’ van Olemeda. ‘Resignify’ is gebaseerd op een bomberjack: een multifunctionele jas gecreëerd uit afgedankt textiel. De jas heeft een duurzame, textiele sluiting, waardoor geen knoop of rits gebruikt moest worden. ‘Comfort Zone’ geeft podium aan textiel upcycling. Douy creëerde een patroon waarin stukken stof van oude T-shirts samen een nieuw T-shirt vormen.

De ontwerpen van de twee winnaars worden tijdens de tentoonstellingsperiode geproduceerd door studenten van het ROC Tilburg, School voor Mode, in een textiele Microfactory. Deze ruimte dient tevens als het hart van de expositie. De najaarstentoonstelling is te zien van 25 september 2021 tot en met 27 maart 2022 in het Textielmuseum.