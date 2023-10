Dutch Design Week: Mode- en textielhighlights die een bezoek waard zijn

Dutch Design Week siert jaarlijks de stad Eindhoven. Ook dit jaar is er een vol programma mét onder andere evenementen en expo’s over textiel en mode. FashionUnited heeft een blik geworpen op het schema en enkele voor u uitgelicht.

Dutch Design Week loopt van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober.

Wearable Tapestries

Deze expo bevraagt de relatie die men nu heeft met hun kleding. Het wil een nieuw perspectief geven aan het multifunctionele ontwerp van kleding. Zo kunnen de items gedragen worden als kleding, maar ook gebruikt worden als decoratieve tapijten. Vanwege de dubbele functie is het de vraag wat de consument nou werkelijk koopt.

Design Perron, Fuutlaan 12

The Eames Lounge Chair Re/Outfitted by Kelly Konings – a concept of The Visionary Lab, pre-used chair from Vitra, repurposed denim from Levi’s® Credits: Levi's

Icons Re/Outfitted

Stoelenproducent Vitra heeft de handen ineen geslagen met Levi’s. De twee werken samen om nieuwe leven te blazen in oude stoelen door middel van denim van Levi’s die anders bij het afval waren gekomen.

Design Perron, Fuutlaan 12c

See through colours

“Sinds wanneer associëren we kleur met ras en gender?” ontwerper HongKai Li speelt in de collectie die hij presenteert met kleuren en elementen die normaal gesproken met specifieke genders worden geassocieerd.

Plan-B, Hurksestraat 19

Moving Colors - Where art and science converge in fashion

De naam Ilfa Siebenhaar zal wellicht een belletje doen rinkelen. Siebenhaar houdt zich al jaren bezig met alternatieve verfmethodes voor de mode-industrie die minder vervuilend zijn. Samen met SKUA Studio presenteert Studio Ilfa Siebenhaar tijdens Dutch Design Week een collectie lederen schoenen die geverfd zijn met behulp van kleur-producerende bacteriën.

Plan-B, Hurksestraat 19

Weeef - textile production beyond generations

Wat zijn de mogelijkheden van jacquard, weven en lokale productie voor merken? Familiebedrijf E&E produceert al stoffen sinds 1900 en laat nu de nieuwste innovaties zien.

Kazerne - Home of Design, Paradijslaan 2 - 8

The Elephant in the room Credits: ByBorre

ByBorre x The Social Hub present The Elephant in the Room

De naam zal wellicht een belletje doen rinkelen. The Elephant in the Room was namelijk al eerder dit jaar te zien tijdens Milan Design Week. Het gaat om een tentoonstelling én diverse talks die de complexiteit van de mode-industrie laat zien. Er ligt een nadruk op het stimuleren van ontwerpers om controle te krijgen over de impact van hun ontwerpbesluiten.

Social Hub Eindhoven, Stationsweg 1

Regeneration - Fashion from the ground up

New Order of Fashion brengt in deze expo twaalf opkomende ontwerpers bij elkaar. Samen onderzoeken zij de betekenis van regeneratie in de mode.

New Order of Fashion Lab, Torenallee 22-06

Spinning with bacteria: Kombucha leather household

Al jaren worden alternatieven voor leer gezocht. Een van de alternatieven die tegenwoordig op grotere schaal worden gebruikt is een materiaal op basis van bacterën. Deze expo laat het resultaat zien van een experiment met kombucha die vervolgens geverfd is op basis van bloemen. De coating gebruikt voor het materiaal is op basis van plantaardige oliën en waxen.

BioArt Laboratories, Oirschotsedijk 14 - 10

100% Wool

Items gemaakt van mono-materiaal zijn over het algemeen makkelijker te recyclen. Tijdens deze expo worden dan ook items en accessoires getoond die honderd procent uit wol bestaan.

Microlab Hal, Kastanjelaan 400

Afro-Surinamese Textile Heritage

Niet te missen is uiteraard de winnaar van de Dutch Design Award in de categorie mode: Tailors and Wearers. Tailors and Wearers is een platform voor Afro-Surinaamse mode en erfgoed. Tijdens Dutch Design Week presenteert het platform een serie van angisa’s en twee koto’s.

Microlab Hall, Kastanjelaan 400