Emily in Paris: LISAA modestudenten creëren 'penispakken' die te zien zijn in Netflix-serie

De eerste helft van seizoen vier van "Emily in Paris", uitgebracht in augustus 2024, zorgt voor veel opschudding met een collectie 'penispakken' waarbij geslachtsdelen in allerlei vormen en maten zijn verwerkt. De collectie is ontworpen door enkele huidige mode-studenten van de modeopleiding van het Higher Institute for Applied Arts (LISAA Mode) in Parijs.

Spoiler alert: De collectie wordt gepresenteerd aan de grote mode-magnaat in de serie (die ook betrokken is bij zaken van intimidatie) en wordt uiteindelijk het onderwerp van een verstorende happening. De modellen lopen over de catwalk op een feest dat is georganiseerd in een Parijse recreatie van een Saint Tropez strandclub.

De ontwerpen voor deze spontane mode-show zijn gemaakt door 14 LISAA Mode-studenten: Léo Lemée, Cyprien Parisi, Fanny Bezançon, Juliette Nguyen Phu Hung, Axelle Sellier, Lucie Danset, Charleen Billot, Elise Pigeon, Laura Cassie Dupuy, Mathurin Queudet, Salma Boukamoum, Sami Bennazouz, Théo François en Tioukel Ndiaye. Niet alle ontwerpen zijn geselecteerd voor de tv-serie.

De ontwerpen bestaan uit: een banaanvormig penisontwerp (Joséphine Baker-stijl) gemaakt door Fanny Bezançon; een penis, zo recht als een boog, in volle bloei, door Juliette Nguyen Phu Hung; een pak/broek met een print van een volledig naakt mannelijk lichaam, ontworpen door Léo Lemée; en een mond met de tong uitgestoken (Rolling Stones-stijl) door Cyprien Parisi.

Penispak van Léo Lemée Credits: Lisaa Mode

De collectie 'penispakken' zijn te zien in de vierde aflevering van seizoen vier van Emily in Paris, dat in twee delen is opgesplitst.

LISAA Mode-studenten achter 'penispakken' in Emily in Paris

Het vergt de humor van Marylin Fitoussi, hoofd kostuumontwerper voor Emily in Paris, om zo’n verstoring te introduceren in de gepolijste wereld van de serie.

Maar het vergt ook lef van LISAA Mode-hoofd, Thomas Bucaille, om een voorstel te accepteren dat in seizoen vier de hete scènes biedt waar iedereen op wacht tussen de protagonist en chef Gabriel, die nu vrijgezel is.

Naast een curiositeit benadrukt deze samenwerking ook het talent en de professionaliteit van de jonge ontwerpers in opleiding. Het laat bovendien zien hoe creatief en levendig de wijk Mouffetard in het vijfde arrondissement van Parijs is, waar de school is gevestigd.

'Penis Pants' door Cyprien Parisi. Credits: LISAA Mode

Het 'penispak' - een gedurfde en provocatieve creatie - maakt deel uit van een memorabele scène in de serie, die de moed van de studenten in hun benadering van design toont, aldus een persbericht van de school.

"Deze silhouetten onderscheiden zich door een avant-gardistisch ontwerp dat mode, kunst en humor fuseert, en herinnert ons aan het belang van het verleggen van creatieve grenzen," aldus het persbericht.

Dankzij het project konden de studenten hun ideeën in de praktijk brengen in een professionele omgeving, wat mogelijk de weg effent voor toekomstige vruchtbare samenwerkingen tussen de modewereld en de entertainmentindustrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.