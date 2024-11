Hadi Moussally wint Fashion Film Award 2024: ‘Jonge Arabieren moeten weten dat queer Arabieren bestaan’

Onder luid applaus en gejuich in Lumière Cinema Maastricht ontving de Frans-Libanese filmmaker Hadi Moussally de prestigieuze Fashion Film Award voor zijn film ‘Shame (عيب)’, op de zaterdagavond van het FashionClash Festival 2024. De film betoverde het publiek met zijn gedurfde verkenning van de relatie tussen schaamte, zelfexpressie en cultuur. Hoewel het een film is over de Arabische cultuur (het woord "عيب" wordt vaak gebruikt om sociale normen te handhaven en overtredingen te bestraffen), herkennen meer mensen zich in de film, zo vertelt Moussally aan FashionUnited.

De Fashion Film Award, georganiseerd door de in Maastricht gevestigde non-profitorganisatie FashionClash, biedt zowel beginnende als ervaren filmmakers een platform om hun film aan een breed publiek te tonen. Dit jaar werden 31 films uit verschillende landen ingezonden en beoordeeld door een jury van mode- en filmprofessionals, waaronder Esther Muñoz Grootveld, Sam Bassett, Pedro Oberto, Donald Gjoka en Marcel Schlutt.

Moussally ontving naast de award ook een geldprijs van 1.000 euro. “Een film maken is duur,” onderstreept de jury. Een standaardvideo kost al zo’n 5.000 euro, terwijl een korte film kan oplopen tot de tienduizenden euro’s. Ondanks de kosten onderstreept Moussally dat je ook met een klein budget een goede film kunt maken: "Het enige wat je nodig hebt is creativiteit."

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Een still uit de film 'Shame (عيب)' Credits: Met dank aan Hadi Moussally

Een still uit de film 'Shame (عيب)' Credits: Met dank aan Hadi Moussally

Moussally, geboren in 1987 in Libanon, vertrok op 18-jarige leeftijd naar Frankrijk om zijn passie voor film te volgen. Na het behalen van een master in fictiefilm aan de Universiteit Paris-Est Marne-la-Vallée, breidde hij zijn kennis verder uit met een tweede master in documentaire en antropologische cinema aan de Universiteit Paris X Nanterre, onder leiding van Jean Rouch. Deze combinatie van disciplines stelde Moussally in staat om zijn scherpe observatievermogen te ontwikkelen, terwijl zijn achtergrond in fictie zorgde voor een esthetische beeldtaal die zijn werk een unieke flair geeft.

Vanaf 2012 begon Moussally zich te richten op de modewereld, waar hij experimentele films creëerde die internationaal erkend werden. In 2015 richtte hij zijn productiebedrijf H7O7 op, waarmee hij een platform bood voor kunstwerken die genres als mode, documentaire en fictie combineren. Zijn werk werd al snel geprezen. Hij won meer dan 50 prijzen gewonnen en 350 nominaties ontvangen op internationale festivals. In 2020 richtte hij Hybrid Wave op, een samenwerkingsverband van 30 hybride kunstenaars van over de hele wereld.

Moussally’s film ‘Shame (عيب)’ viel de jury op door de kritische blik op culturele normen. Het verhaal volgt Salma Zahore, het hoofdpersonage, die verschillende rollen aanneemt die de maatschappelijke verwachtingen en beperkingen reflecteren. Terwijl Zahore deze grenzen van zelfexpressie onderzoekt, komt de spanning tussen persoonlijke vrijheid en sociale controle naar voren. De film speelt zich af tegen een 19e-eeuws Levantijns-Arabisch decor en is verticaal gefilmd (9:16) om de beeldstijl van die tijd te respecteren. Het gebruik van AI-gemanipuleerde stemmen voegen een modern element toe dat de tijdloosheid van de behandelde thema’s benadrukt.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Een still uit de film ‘Shame (عيب)’ Credits: Met dank aan Hadi Moussally

Een still uit de film ‘Shame (عيب)’ Credits: Met dank aan Hadi Moussally

“Wat is cultuur? Wat is mannelijkheid? Wat is vrouwelijkheid? Wat is religieus?” vraagt Moussally zich af tijdens het maken van de film. Door deze vragen te stellen, probeert hij het eenzijdige beeld van Arabische identiteit te doorbreken en te verkennen wat het betekent om jezelf te zijn in een samenleving die in een bepaalde rol duwt. “Als queer Arabier voel ik de verantwoordelijkheid om deze stem te laten horen,” legt Moussally uit. “In Europa, waar sommige politici anti-moslimretoriek aansteken, is representatie van cruciaal belang.” Hij benadrukt hoe belangrijk het is voor jonge Arabieren om zichzelf in de media te herkennen: “Veel jonge Arabieren zien zichzelf niet in films. Het is essentieel dat ze weten dat queer Arabieren bestaan en dat het oké is om jezelf te zijn.”

Moussally’s werk overstijgt de grenzen van film en kunst: het is een activistische oproep tot actie. Hij daagt zowel de mode- als de filmindustrie uit om diversiteit te omarmen en ruimte te geven aan ondervertegenwoordigde stemmen. In een wereld waar representatie verandering teweeg kan brengen, biedt Moussally’s visie hoop en kracht. Zijn boodschap is duidelijk: iedereen verdient het om gezien, gewaardeerd en gevierd te worden, ongeacht wie ze zijn.