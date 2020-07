Klederdrachtmuseum aan de Herengracht definitief gesloten

Het Klederdrachtmuseum op de Amsterdamse Herengracht is niet meer, zo meldt een nieuwsbericht op de website van het museum. Het Klederdrachtmuseum moest de deuren sluiten als gevolg van “de beperkte bezoekcapaciteit sinds de heropening vanwege de coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving en het wegvallen van de inkomsten.” Daardoor was het niet meer mogelijk om de vaste kosten van het museum te blijven betalen, zo is in het nieuwsbericht te lezen.

Stichting Het Klederdrachtmuseum is een niet-gesubsidieerd museum, waardoor het de afgelopen maanden niet in aanmerking kwam voor een corona-steunpakket vanuit de Nederlandse overheid. Ook was het aantal bezoekers van het museum met 25.000 per jaar te laag om coronasteun voor private musea te ontvangen vanuit de overheid of het Mondriaanfonds. De crowdfundingsactie die het museum in mei startte leverde voldoende op om op korte termijn uit de kosten te komen, maar was voor de lange termijn niet toereikend, zo laat het museum weten.

De collectie van het museum is tijdelijk ondergebracht in het depot van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De directie en Raad van Toezicht van de Stichting Het Klederdrachtmuseum gaat de komende periode in beraad over de toekomst van het museum. “De stichting blijft bestaan als platform en vanuit daar worden nieuwe projecten opgestart,” zo meldt het nieuwsbericht.

Het Klederdrachtmuseum werd in 2016 opgericht door Jolanda van den Berg. Het is naar eigen zeggen ‘de enige plek in Nederland waarin textiel erfgoed van alle streken bij elkaar te bewonderen is’.