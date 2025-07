Kunsthal Rotterdam toont invloed van militaire mode

Kunsthal Rotterdam kondigt de tentoonstelling Fashion Army aan, met een geheimzinnige fotoreeks uit de late jaren 1960 tot begin jaren 1990 van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van het Amerikaanse leger. De tentoonstelling toont ruim vijftig archiefbeelden waar mannen en vrouwen in militaire outfits staan, geposeerd alsof het een modecampagne of lookbook is, merkt het museum op. De tentoonstelling Fashion Army is te zien van 19 juli tot en met 7 december 2025 in Kunsthal Rotterdam.

Fashion Army laat zien welke rol kleding speelt binnen de militaire macht. Tegelijkertijd geven de beelden een indruk van hoe militaire kleding de modewereld heeft beïnvloed. Denk aan kaki, waterdichte trenchcoats, camouflagepatronen en cargobroeken: de militaire stijl is niet weg te denken van catwalks en straatmode.

De fotoreeks werd in 2022 ontdekt door de Franse onderzoeker Matthieu Nicol. Het instituut weigert echter concrete antwoorden te geven op de vragen van Nicol over het exacte doel van de foto’s. "Naar alle waarschijnlijkheid zijn de foto’s gemaakt om prototypes van militaire kleding en accessoires voor elk denkbaar gebruik binnen het leger te documenteren – van secretaresse tot soldaat, van parachutist tot explosievenexpert," aldus het museum.

De hele fotoreeks telt ruim 350 foto’s. Matthieu Nicol bundelde deze eerder al in het boek Fashion Army (2024), waarin modecriticus Angelo Flaccavento de wisselwerking tussen militaire functionaliteit en mode bespreekt. De Engelstalige publicatie van het boek is vanaf zaterdag 19 juli te koop in de Kunsthalwinkel en webshop voor 50 euro.