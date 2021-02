‘Long Lost Tapes’ van Alexander McQueen in première tijdens London Fashion Week

Een onverwachte onthulling tijdens London Fashion Week: op zondag 21 februari ging ‘The Long Lost Tapes’ in première, een korte film met nooit eerder vertoond beeldmateriaal van wijlen Alexander McQueen. De film werd gelanceerd op de website van consultancyplatform Fashion Scout, waar dit weekend ter gelegenheid van LFW meerdere modefilms werden getoond.

De film werd in opdracht van McQueen gemaakt door backstagefotograaf Gary Wallis, die tussen 1992 en 1996 aanwezig was bij alle shows van McQueen. Al het beeld is gefilmd in korrelig zwart-wit, volgens Wallis een bewuste keuze van McQueen, die niet wilde dat de film ‘gelikt’ werd.

De kijker van ‘The Long Lost Tapes’ ontmoet een jonge, vrolijke versie van de ontwerper, die zichzelf in 2010 van het leven beroofde. De beelden tonen McQueen bij het landgoed Hilles House, samen met bewoner en muze Isabella Blow. In een van de scènes maakt McQueen radslagen in het gras; in een andere neemt hij de maten op van Detmar, Blows echtgenoot. In een ander deel filmt Wallis McQueen op zijn favoriete plekken in Londen; zijn lievelings-stoffenwinkel, de patissier waar hij graag komt. De laatste locatie is het Café de Paris, waar in februari 1994 McQueens show werd gehouden. We zien McQueen die, nog vlak voor de modellen opgaan, grote splits knipt in de tulen rokken die ze dragen. Wallis, tevens de narrator van de film, beschrijft de energie die backstage heerst als ‘kinetisch’ en ‘frantisch’. “De kleren werden gemaakt terwijl ze de catwalk op gingen,” vertelt hij.

De film was bedoeld om af te spelen tijdens een evenement in New York. Daarna verdween het materiaal in een opslagruimte in Londen en werd het vergeten. In 2018, toen de documentaire over McQueen verscheen, kwamen de tapes pas weer naar de oppervlakte. De beelden bieden een intrigerend kijkje in de creativiteit en persoonlijkheid van een ontwerper die in de modewereld nog altijd wordt gemist, en wier invloed tot ver buiten London Fashion Week reikt.

Filmpremières tijdens LFW: McQueens ‘Long Lost Tapes’ en Nederlandse film ‘Baba’

Een andere film die tijdens London Fashion Week gescreened werd, was ‘Baba’ , een veertien minuten durende film gemaakt door de Nederlandse ontwerper Lisa Konno en regisseur Sarah Blok. De hoofdrol in de film is weggelegd voor Ceylan Utlu, die veertig jaar geleden van Turkije naar Nederland verhuisde om zijn linkse gedachtegoed te voeden met een westerse opleiding. Daarna zou hij teruggaan naar Turkije, maar dat gebeurde niet. ‘Baba’ vertelt zijn verhaal via intieme gesprekken met zijn dochter en gestileerde scènes waarin Utlu creaties draagt die gebaseerd zijn op zijn leven.