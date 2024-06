Louis Vuitton wordt beschuldigd van culturele toe-eigening van Roemeens erfgoed

Louis Vuitton wordt ervan beschuldigd Roemeens ontwerp te hebben gebruikt zonder bronvermelding. Dit is culturele toe-eigening, zegt de Roemeense minister van Cultuur. Het gaat om een geborduurde blouse die twee jaar geleden werd toegevoegd aan de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Dit melden de Amerikaanse nieuwswebsites Associated Press en The Guardian.

De blouse is ontworpen door creative director Nicolas Ghesquière voor de Cruise 2024 collectie voor Louis Vuitton. Critici zeggen dat de borduurstijl veel lijkt op het ontwerp dat ik toegevoegd aan de Unesco-lijst. "We moeten ons cultureel erfgoed beschermen. Het is ons culturele recht om onze identiteit uit te drukken via deze kledingstukken, via deze traditionele kostuums,” vertelt Andreea Diana Tanasescu, oprichtster van de online organisatie La Blouse Roumaine, aan Associated Press. “Ze maken deel uit van de Roemeense geschiedenis.”

Tanasescu is niet de enige die vindt dat Louis Vuitton zich schuldig maakt aan culturele toe-eigening. Raluca Turcan, Roemeens minister van Cultuur, geeft het Franse modehuis tijd om de blouse te erkennen als Roemeens erfgoed. Turcan schreef op Facebook: “We zullen Louis Vuitton vragen om het erfgoed en de culturele waarde van het traditionele blousemodel met linten te erkennen.”

Louis Vuitton en Tory Burch beschuldigd van culturele toe-eigening Roemeense stijl

Modemerken lijken veel inspiratie te halen uit Roemenië. In 2017 werd het Amerikaanse merk Tory Burch gevraagd om de beschrijving van een van hun jassen aan te passen, die leek op een traditionele jas in Roemeense stijl. Burch zei dat ze “een verwijzing hadden gemist naar een prachtige Roemeense jas die als inspiratie diende voor een van de stukken”.