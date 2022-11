Modeleesvoer voor op het verlanglijstje: tien nieuwe boeken van het afgelopen jaar

Van biografie tot koffietafelboek en van sneakers tot Afro-Surinaamse klederdracht: FashionUnited tipt tien modeboeken om tijdens de feestdagen cadeau te geven, óf te krijgen.

De vele kleuren van Sies Marjan

‘The Colors of Sies Marjan’ is een indrukwekkend vormgegeven Rizzoli-boek over Sies Marjan, het merk van ontwerper Sander Lak dat in 2020 de deuren moest sluiten. De vele levendige foto’s van Laks ontwerpen zijn niet gesorteerd op basis van chronologie, maar op basis van kleur, een indeling die tevens de kapstok vormt voor het verhaal van het merk. Naast foto’s van silhouetten staan er beelden van tekeningen, shows en campagnes in het boek. Ook bevat het interviews met Lak en bijdragen van andere schrijvers.

ISBN: 9780847872206. Prijs: ca. €47,50

’Kledinghoop’ van Bianca Streng

Net verschenen: het boek ‘Kledinghoop’ van modeontwerper en consultant Bianca Streng. Daarin bespreekt Streng de makken van de globale kledingindustrie, en laat ze bovenal zien hoe het beter kan. Dat doet ze aan de hand van praktische voorbeelden en interviews met pioniers op het gebied van verduurzaming in de mode-industrie. Een hoopvol boek om het huidige jaar mee af te sluiten, en mee vooruit te kijken naar het volgende.

ISBN: 789083243931. Prijs: €27,95

Een blik op 'Kledinghoop' van Bianca Streng. Beeld: Bianca Streng

’Virgil Abloh: Figures of Speech’

‘Virgil Abloh: Figures of Speech’ werd uitgebracht als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Brooklyn Museum, maar laat zich ook op zichzelf goed lezen, en kijken. Het boek biedt een overzicht van het werk van de in 2021 overleden Abloh, niet alleen als modeontwerper, maar ook op het gebied van kunst, design en andere disciplines. Het boek bevat daarnaast essays en interviews met verschillende samenwerkingspartners en beschouwers uit de omgeving van Abloh, onder wie architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas en modecritici Lou Stoppard en Anja Aronowsky Cronberg.

ISBN: 9783791359007. Prijs: ca. €89,00

’TikTologie’ van Kirsten Jassies

De social media-app TikTok blijft een fascinerend fenomeen. De app, waarop gebruikers korte, creatieve filmpjes kunnen delen, werd de afgelopen jaren snel succesvol, zeker onder jongere smartphonegebruikers. Wat houdt dit voor merken in? Is het tijd om te stoppen met fotograferen en te beginnen met filmen? En wat maakt een TikTok-filmpje dan goed? Social media-expert Kirsten Jassies gaat op deze vragen in in haar recente boek ’TikTologie’ . Daarin biedt ze ook praktische tips om zelf aan de slag te gaan: nuttig voor wie vandaag de dag een modebedrijf heeft.

ISBN: 9789463141390. Prijs: €20,00

’Goma Weri’, een boek over Afro-Surinaamse kleding

Van Jane Stjeward-Schubert, Ella Broek en Michelle Piergoelam verscheen recent het boek ‘Goma Weri’, over Afro-Surinaamse klederdracht. Aan de publicatie van het boek, dat uitkwam bij LM Publishers, gingen meerdere jaren onderzoek vooraf naar de dragers en makers van verschillende kledingstukken, zoals de angisa, koto, yaki en kimona. In het boek worden persoonlijke verhalen en foto’s afgewisseld met teksten over de geschiedenis van Afro-Surinaamse kledingstijlen en wat het betekent om deze vandaag de dag te dragen.

ISBN: 9789460229923. Prijs: €29,50

De cover van 'Goma Weri'. Beeld: LM Publishers

De mode van Harry Styles

Voor liefhebbers van mode en fans van de Britse popster Harry Styles is dit misschien wel het beste feestdagencadeau: ‘Harry Styles and the Clothes he Wears’, geschreven door Terry Newman en uitgegeven door Acc Art Books. Het boek documenteert de garderobe van Styles, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een mode-icoon en samenwerkingen aanging met onder meer Gucci. Daarnaast biedt het boek inzicht in Styles’ stylingkeuzes en hoe er in zijn outfits wordt verwezen naar historische looks van andere sterren.

ISBN: 9781788841702. Prijs: ca. €27,00

Biografie over couturehuis Lecoanet Hemant

Vers van de pers: het boek ‘Lecoanet Hemant’, de eerste biografie over het gelijknamige couturehuis, geschreven door de Franse onderzoeker en tentoonstellingsmaker Sylvie Marot. Lecoanet Hemant werd in 1981 opgericht in Parijs door de Fransman Didier Lecoanet en de Indiaas-Duitse Hemant Sagar. Tussen 1984 en 2000 presenteerden ze 33 couturecollecties die bij zouden dragen aan het beeld van Parijs als modehoofdstad. In 2000 verhuisden ze naar New Delhi om daar aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. ‘Lecoanet Hemant’ is gevuld met oude en nieuwe foto’s, schetsen en getuigenissen van de ontwerpers en de mensen om hen heen.

ISBN: 9789461616869. Prijs: €45,00

De biografie van Roland Kahn

Roland Kahn, oprichter van modeketen Coolcat, werkte de afgelopen jaren samen met RetailTrends-redacteur Reinilde van Ekris aan een biografie. In ‘Kahn - Mijn leven, mijn liefdes, mijn werk’ vertelt Kahn over zijn loopbaan in de retail, maar ook zijn activiteiten als vastgoedeigenaar en investeerder. Daarbij komen ook verschillende mensen uit Kahns directe omgeving aan het woord, onder wie zijn drie kinderen en oud-commissarissen van zijn bedrijf.

ISBN: 9789081776448. Prijs: €19,95

De biografie van Roland Kahn. Beeld: Cool Investments

’De Buitenkant’, van modejournalist Milou van Rossum

Veertien schrijvers werkten mee aan ‘De Buitenkant’, een essaybundel samengesteld door modejournalist Milou van Rossum over de rol van uiterlijk in het leven van vrouwen. Er zijn verhalen bij over make-up, daten en diëten, maar ook over wat kan betekenen om een hoofddoek te dragen, of gympies en een mannenpak als vrouw. Met teksten van onder meer Dilara Bilgiç, Ileen Montijn, Anousha Nzume, Marja Pruis, Joyce Roodnat en Manon Uphoff.

ISBN: 9789493256569. Prijs: €22,99

’Future Now: Virtual Sneakers to Cutting-Edge Kicks’

‘Future Now: Virtual Sneakers to Cutting-Edge Kicks’ is een strak vormgegeven verzameling van allerhande vernieuwingen op sneakergebied, van virtuele sneakers tot 3D-geprinte zolen en leer gemaakt van paddenstoelen. Dit boek is dus niet alleen geschikt voor sneakerheads, maar ook voor wie geïnteresseerd is in de verduurzaming van de schoenenindustrie of in digitale mode. ‘Future Now’ werd geschreven door Elizabeth Semmelhack, curator van het Canadese Bata Shoe Museum, en bevat naast beeld ook interviews met bekende ontwerpers als Iris van Herpen en Steven Smith.

ISBN: 9780847871223. Prijs: €54,95