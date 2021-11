Ode aan Alber Elbaz volgend jaar te zien in Palais Galliera

Afgelopen oktober werd door 45 modehuizen een ode gebracht aan de dit jaar overleden ontwerp Alber Elbaz. De ode krijgt nu een langer leven, want Palais Galliera in Parijs zet hem om in een tentoonstelling, zo meldt WWD.

Een groot deel van de ontwerpen die tijdens de show in oktober werden getoond, zijn later gedoneerd aan AZ Factory, zo meldt WWD. AZ Factory was de onderneming van Alber Elbaz in samenwerking met Richemont. De ontwerpen zullen nu van 5 maart tot en met 10 juli te zien in Palais Galliera.

“Het Palais Galliera viert Alber Elbaz, een van de dierbaarste partners,” aldus Miren Arzalluz, directeur van het museum, in het statement aan WWD. “Door dit ontroerende en ongeziene eerbetoon door de mode industrie te herhalen, willen we zijn leven en erfgoed eren en nodigen we onze bezoekers uit om in contact te komen met zijn vrolijke visie op mode.”