Onderzoek gestart naar sociale veiligheid bij mode- en kunstopleidingen

De Inspectie van het Onderwijs gaat de sociale veiligheid op mode- en kunstopleidingen onderzoeken. Dat meldt de inspectiedienst in een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek wordt opgestart naar aanleiding van verschillende meldingen en signalen van onveilige situaties op mode- en kunstopleidingen.

“We zien in de signalen dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat studenten tijdens het onderwijs worden afgebrand of een veel te hoge studiebelasting of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ervaren,” aldus de inspectie. Recentelijk kwamen hierover verschillende verhalen naar buiten vanuit verschillende mode- en kunstacademies, waaronder het Amsterdamse Amfi en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

Volgens de NOS zou de inspectie meldingen te hebben gekregen van zeven opleidingen. De inspectie kreeg zes tot negen meldingen per opleiding. Bij Amfi waren het er ruimschoots meer, bijna honderd. Volgens de NOS gaan deze meldingen over ‘een onveilige sfeer en een angst- en zwijgcultuur. Docenten zouden racistische of seksistische opmerkingen maken, en studenten voelen zich naar eigen zeggen vaak gekleineerd’.

Mode- en kunstopleidingen pakken grensoverschrijdend gedrag zelf ook al aan, zo stelt Fokke Uiterwaal, woordvoerder namens mode- en kunstopleidingen in het hoger onderwijs, tegenover de NOS. “Dat heeft in het verleden ook geleid tot mensen op non-actief stellen en ontslagen. Maar kennelijk zijn er nog zo veel incidenten of meldingen, dat de inspectie een noodzaak ziet tot onderzoek. Dat omarmen wij natuurlijk van harte (…) ik denk dat we nog veel betere manieren kunnen vinden om die veiligheid te garanderen.”