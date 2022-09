Retrospectief Alber Elbaz opent deze maand in Israël

Het Design Museum Holon opent deze maand een retrospectief over wijlen ontwerper Alber Elbaz, zo blijkt op de website van het Israëlische museum. De tentoonstelling heeft de naam 'Alber Elbaz: The Dream Factory' gekregen.

Het museum omschrijft de tentoonstelling als 'de meeste extensieve tentoonstelling over de Israëlische ontwerper Alber Elbaz tot nu toe'. "Een ontroerende en opwindende tentoonstelling die zijn leven en werk viert," aldus de website van Design Museum Holon. Het retrospectief zal over het gehele museum verspreid zijn.

De tentoonstelling bevat couture stukken, archief stukken, persoonlijke objecten en foto's van de ontwerper zelf. Ook zullen items uit het 'Love Brings Love' eerbetoon aan Elbaz getoond worden. Aan dit eerbetoon deden 46 toonaangevende modehuizen ter wereld mee.

De wijlen ontwerper is opgegroeid in Holon. Alber Elbaz overleed vorig jaar aan de gevolgen van covid-19. Elbaz werd onder het grote publiek vooral bekend als creatief directeur bij Frans modehuis Lanvin. Kort voor zijn overlijden startte de ontwerper nog een nieuw merk genaamd AZ Factory in samenwerking met de Richemont Group.

De tentoonstelling 'Alber Elbaz: The Dream Factory' opent de deuren op 15 september dit jaar.