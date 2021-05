TextielMuseum exposeert volgende maand zeven Songfestival-outfits

Vorige week genoot Nederland volop van het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar plaatsvond in Rotterdam. De presentatoren en Nederlandse artiesten werden door ontwerpers van eigen bodem in bijzondere creaties gehuld. Zeven van de spectaculaire podiumoutfits worden vanaf 9 juni tentoongesteld in het TextielMuseum in Tilburg.

In de kleine tentoonstelling met de titel ‘Eurofashion’ zullen onder meer twee outfits van Edsilia Rombley te zien zijn, gemaakt door Tess van Zalinge en Elzinga Studio, evenals de goudkleurige japon die David Laport maakte voor Chantal Janzen, de jurk van Maison the Faux voor Nikkie de Jager en de jurk van Martan voor zangeres Davina Michelle.

Een van de redenen voor het TextielMuseum om de creaties tentoon te stellen is dat ontwerper Tess van Zalinge ook deelneemt aan de groepstentoonstelling ‘Makersgeheimen’ . Die expositie opent op 26 juni.

De songfestivaloutfits worden tentoongesteld van 9 juni tot en met 10 juli 2021, mits de coronamaatregelen dat toelaten. Momenteel is het museum nog gesloten voor publiek.