Ways of Caring: Biënnale State of Fashion onthult thema en doet nieuwe open call

In 2022 is het weer tijd voor de mode biënnale State of Fashion en hoe dichterbij het evenement komt, hoe meer details worden onthuld. Vandaag onthulden de curatorenteams en de organisatie het thema ‘Ways of Caring’ als het centrale thema. Met dit thema focust de biënnale zich op de ‘verbroken verbanden en verstoorde relaties in de modewereld’, aldus State of Fashion in een statement in handen van FashionUnited.

“Traditioneel gezien is mode een netwerk systeem van relaties waarmee we communiceren wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we tegenover elkaar, andere diersoorten en de natuur staan. Over tijd heeft het industriële mode systeem, met groei en winst als de hoofddoelen, een dominante positie ingenomen wat heeft geresulteerd in een industrie die vast zit in overproductie die een cultuur van overconsumptie voedt. Om dit systeem levend te houden worden mensen en dieren uitgebuit, onderdrukt en wordt de natuur vergiftigd,” aldus het statement.

Met State of Fashion willen de curatoren teams Fashion Open Studio en Not Enough Collective alternatieven vinden voor dit systeem. Zoals eerder al naar voren kwam in een gesprek met Marina Sasseron de Oliviera Cabral van Not Enough Collective worden zo veel mogelijk mensen uitgenodigd om mee te denken. Daarom wordt er nu ook een Open Call for Contributors gelanceerd, zoals eerder die voor curatoren werd uitgezet. De curatoren roepen nu creatievelingen en mode liefhebbers wereldwijd zich te melden en te helpen samen de expositie op te zetten.

‘Ways of Caring’ thema mode biënnale State of Fashion 2022

State of Fashion zal openen op 3 juni 2022 op diverse locaties in Arnhem. Het volledige programma zal in de lente van 2022 worden aangekondigd. Een gedeelte van het programma wordt al onthuld in het statement van vandaag. Zo zal er een ‘experimentele expositie’ plaatsvinden die de bezoeker uitnodigt om ‘te zien was is verwijderd, onderdrukt of achterwege is gelaten in mode’. Ook zullen er in en rondom de winkelstraten van Arnhem activiteiten plaatsvinden waardoor bezoekers op een ‘speelse doch revolutionaire manier’ kunnen verbinden met mode.

Het zal de tweede keer zijn dat State of Fashion plaats zal vinden. De eerste editie vond plaats in 2018, als opvolger van de Mode Biënnale.