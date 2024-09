A-dam verwelkomt Michel van Steenbergen als Wholesale Director: Een visie op uitbreiding en innovatie

Het Nederlandse herenmodemerk A-dam bereidt zich voor op een transformatieve fase, en aan het hoofd van deze verandering staat de nieuwe Wholesale Director, Michel van Steenbergen. Met een rijke achtergrond bij toonaangevende modemerken brengt hij een combinatie van traditionele verkoopkennis en innovatieve digitale expertise.

FashionUnited sprak met Van Steenbergen over zijn strategische plannen voor de Europese expansie van A-dam, zijn visie op de toekomst van het merk en wat dit betekent voor retailers die samen met het label deze spannende reis willen maken.

Een bewezen pionier in mode en digitalisering

Van Steenbergens loopbaan in de mode-industrie wordt gekenmerkt door zijn vermogen om traditionele verkoopexpertise te combineren met vooruitstrevende digitale strategieën. Zijn carrière begon in de detailhandel, waarna hij snel doorgroeide naar verkoopfuncties bij toonaangevende Nederlandse merken zoals Just Brands en Tommy Hilfiger. “Ik heb altijd geloofd in het belang van het samenbrengen van verkoopkennis en innovatie,” aldus Van Steenbergen. “In mijn vorige functies had ik de kans om voorop te lopen in deze transitie, en ik kijk ernaar uit om dit mee te nemen naar A-dam, waar we onze groothandelsactiviteiten verder willen moderniseren en uitbreiden.”

Strategische uitbreiding in Europa

De benoeming van Van Steenbergen komt op een cruciaal moment voor A-dam, nu het label begint met een ambitieus uitbreidingsplan in heel Europa. De focus ligt op het versterken van de merkpositie in gevestigde markten zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk, terwijl er tegelijkertijd belangrijke stappen worden gezet in nieuwe regio’s zoals Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland. Deze uitbreiding is niet alleen gericht op het vergroten van het marktaandeel, maar ook op het versterken van de merkidentiteit van A-dam in regio’s waar duurzaamheid en kwaliteit steeds meer worden gewaardeerd door consumenten.

Credits: A-dam

Een recente samenwerking met SASAtrend, een distributeur met meer dan 20 jaar ervaring, zal deze uitbreiding ondersteunen. De samenwerking zal naar verwachting de marktpositie van A-dam versterken, vooral met nieuwe agenten in Denemarken en Zweden, na hun succesvolle introductie op de Deense modebeurs CIFF in Kopenhagen. “Onze aanwezigheid op CIFF was een sterke start in Scandinavië,” merkt Van Steenbergen op. “We hebben nieuwe agenten aangesteld in Denemarken en Zweden, en ik ben ervan overtuigd dat onze producten daar goed zullen aanslaan. Het groeipotentieel is duidelijk, en daarom heb ik de stap genomen om Wholesale Director te worden met een focus op Europa.”

Nieuwe showroom in Amsterdam

Een hoeksteen van de nieuwe groothandelsstrategie van A-dam is de opening van een fysieke showroom in Amsterdam. Deze ruimte is niet alleen een plek waar de nieuwste collecties worden getoond, maar ook een hub waar A-dam relaties kan opbouwen met key accounts en internationale inkopers.

“We wilden een plek creëren waar mensen het merk echt kunnen ervaren, los van alleen de producten,” legt Van Steenbergen uit. “Het gaat erom onze identiteit te begrijpen, onze toewijding aan duurzaamheid te zien en de eigenzinnigheid te voelen die ons onderscheidt. Deze showroom is een ruimte waar we zowel zakelijke gesprekken kunnen voeren als gewoon met elkaar in contact kunnen komen onder het genot van een kop koffie.” Het pand zal naar verwachting ook een cruciale rol spelen in de inspanningen van A-dam om zijn activiteiten te professionaliseren en op een hoger plan te tillen, terwijl de kenmerkende speelsheid van het merk behouden blijft.

Culturele samenwerkingen: Musea en modefusie

Een van de recente hoogtepunten van A-dam is de samenwerking met het Rijksmuseum . Samen ontwikkelden ze een collectie die het erfgoed van het museum combineert met de kenmerkende stijl van A-dam, met sokken en shirts waarop de iconische gevel van het museum is afgebeeld.

A-dam's 'Nachtwacht' sokken voor Rijksmuseum. Credits: Pim Leenen/A-dam

“We zijn enorm trots op ons erfgoed en op Amsterdam,” zegt Van Steenbergen. “De samenwerking met het Rijksmuseum is daarvan het bewijs. We zijn vastbesloten om dit goed te doen voor de lange termijn, zonder gehaast te werk te gaan. Ons doel is om iets blijvends en zinvols te creëren.” Samenwerken met musea is een strategische zet, omdat hun drukbezochte winkels een uitstekende omgeving bieden voor de producten van A-dam en naadloos aansluiten bij het merk. Hij voegt er lachend aan toe: “Misschien bellen we hierna het Louvre!”

Digitale vooruitgang

Van Steenbergen staat te popelen om de digitale integratie van A-dam te bevorderen en zijn expertise in te zetten om zowel de groothandels- als retailprocessen te optimaliseren. Het merk is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe digitale showroom en het upgraden van het B2B-platform om partners een aantrekkelijkere ervaring te bieden.

“We verkopen niet alleen producten; we vertellen een verhaal,” merkt Van Steenbergen op. “Met onze SS25-collectie creëren we een samenhangend verhaal met sfeervideo’s en interactieve digitale content. We willen dat onze winkeliers alle middelen hebben om ons merk effectief te delen.”

De SS25-collectie is beschikbaar voor pre-order tot 15 september. Neem voor meer informatie of het plannen van een showroombezoek contact op met Michel van Steenbergen via michel@a-dam.com.