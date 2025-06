Adidas stelt nieuwe Managing Director aan in Korea

Markus Morent wordt Managing Director voor Adidas Korea. Dit bevestigt Adidas in een e-mail aan FashionUnited. Morent zal rapporteren aan Mathieu Sidokpohou, lid van de Executive Board en verantwoordelijk voor Global Sales. De leiderschapswissel volgt op het vertrek van voormalig Managing Director Peter Kwak, die besloot af te treden om meer tijd met zijn gezin door te brengen.

Morent heeft diepgaande kennis van en ruime ervaring in de Koreaanse markt. Hij begon zijn carrière bij Adidas in 2005 binnen Retail Finance voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Tussen 2014 en 2019 leidde hij de retail- en e-commerceactiviteiten van Adidas Korea. Daarna was hij Managing Director van Adidas Colombia.

De Duitse modegigant onderstreept dat de benoeming van Morent strategisch is. Het "wordt gezien als een belangrijke mijlpaal die de voortdurende toewijding en hoge verwachtingen van het merk voor de Koreaanse markt weerspiegelt." Morent zal zich richten op het verder optimaliseren van een consistente, consumentgerichte merkbeleving. Daarbij ligt de focus op het verhogen van de klanttevredenheid via diverse retailkanalen en strategische marketinginitiatieven.

Adidas is het jaar sterk begonnen met een omzetgroei van 12,7 procent naar 6,15 miljard euro in het eerste kwartaal van 2025. De nettowinst steeg met 151 procent naar 428 miljoen euro. De groei werd gedragen door sterke vraag naar het kernmerk en stijgende opbrengsten in alle regio’s, met name in Europa, China en de opkomende markten. De brutomarge verbeterde dankzij lagere kosten en minder kortingen. Adidas houdt vast aan de verwachting van een hoge enkelcijferige omzetgroei en een winst van 1,7 tot 1,8 miljard euro voor heel 2025.