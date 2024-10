Adjunct-CEO van Poolse kledinggigant LPP treedt af om gezondheidsredenen

Een grote verandering aan de top van de Poolse retailgroep LPP: adjunct-CEO en financieel directeur Przemysław Lutkiewicz vertrekt na bijna tien jaar wegens gezondheidsredenen. Dit meldt Reuters op basis van een mededeling.

Lutkiewicz was negen jaar adjunct-CEO en verantwoordelijk voor onder andere financiën, controle en relaties met investeerders. Zijn opvolger wordt Marcin Bójko, de huidige directeur van de controleafdeling.

Bójko zal de positie van Lutkiewicz vanaf half november overnemen. De benoeming van Bójko zal officieel worden goedgekeurd tijdens een aandeelhoudersvergadering op 15 november.

LPP is een internationaal kledingbedrijf met het hoofdkantoor in Gdańsk, Polen. Het bedrijf is actief in het ontwerpen, produceren en verkopen van mode. LPP heeft vijf modeketens onder zijn vlag: Reserved, House, Cropp, Mohito en Sinsay. Reserved is het grootste merk binnen de LPP-groep, met 1.700 winkels in meer dan 23 landen.