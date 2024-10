Alberta Ferretti benoemt Lorenzo Serafini als creatief directeur

Alberta Ferretti, onderdeel van de Italiaanse modegroep Aeffe S.p.A., benoemt Lorenzo Serafini tot creatief directeur van het merk. Serafini, een Italiaanse modeontwerper, is vooral bekend als de creatieve directeur van het modehuis Philosophy di Lorenzo Serafini. Hij heeft naam gemaakt in de mode-industrie met zijn vrouwelijke en romantische benadering van design, gecombineerd met een moderne esthetiek.

"Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Lorenzo mijn opvolger is aan het roer van het merk dat mijn naam draagt. Aangezien de modewereld enorme veranderingen ondergaat, geloof ik sterk dat Lorenzo de creativiteit, het sterke esthetische gevoel, de professionaliteit en de expertise heeft die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan," zegt Alberta Ferretti, vice-president van de Aeffe Group.

Ferretti voegt toe: "Tien jaar geleden vertrouwde ik Lorenzo de Philosophy-lijn toe, die hij met succes heeft ontwikkeld tot een bloeiend merk. Nu is het tijd voor hem om een nieuw hoofdstuk te schrijven voor het Alberta Ferretti-merk, waarvan de essentie prachtig in lijn is met zijn visie. Lichtheid, vrouwelijkheid en sensualiteit zijn woorden die al in Lorenzo’s vocabulaire zitten, en woorden die hij op een prachtige manier definieert binnen de wereld van Alberta Ferretti."

De eerste collectie van Lorenzo Serafini voor het Alberta Ferretti-merk wordt in februari 2025 gepresenteerd.

In september kondigde de oprichter van het gelijknamige merk, Alberta Ferretti, aan dat ze haar functie als creatief directeur zou neerleggen en in de komende maanden een opvolger zou benoemen. Dit blijkt nu Lorenzo Serafini te zijn. Ferretti zal haar rol als vice-president van Aeffe S.p.A. behouden, zoals vermeld in het persbericht. De groep heeft aangegeven dat de interne rollen binnen Alberta Ferretti zullen worden herzien, zodat er een herstructurering kan plaatsvinden voor meer efficiëntie.

"43 jaar geleden hield ik mijn eerste modeshow. Het enthousiasme en de passie die ik voor mijn werk en voor mode heb, zijn onveranderd, maar ik geloof dat het op dit punt in mijn carrière de juiste keuze is om de weg vrij te maken voor een nieuw creatief hoofdstuk voor het merk dat ik heb opgericht en dat mijn naam zal blijven dragen," aldus Ferretti in het persbericht.

Het merk Alberta Ferretti werd begin jaren tachtig opgericht en staat bekend om zijn vrouwelijke en elegante ontwerpen.