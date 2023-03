Algemeen directeur Moschino stapt op

De algemeen directeur van Moschino, Stefano Secchi, stapt op, dat wordt bekendgemaakt in een persbericht van het Italiaanse modehuis. Secchi treedt per 31 maart af.

Het bedrijf en Secchi zijn samen overeengekomen de samenwerking te beëindigen. Voor het beëindigen van dit dienstverband krijgt Secchi een ‘beëindigingspremie’ van 317.000 euro bruto en duizend euro bruto als tegemoetkoming, zo staat in het persbericht. Deze bedragen worden op 10 april aan de algemeen directeur van Moschino uitgekeerd.

Er worden verder geen aanvullende vergoedingen of voordelen verstrekt als gevolg van de beëindiging van het dienstverband. Daarnaast heeft Secchi geen aandelen in bezit van de Aeffe Group.

Stefano Secchi treedt af als algemeen directeur Moschino

Massimo Ferretti, voorzitter van Aeffe S.p.A. schrijft in het statement dankbaar te zijn voor Secchi’s professionele bijdrage. De algemeen directeur van Moschino reageert daarop: “Ik dank u voor de kans om dit prachtige merk de afgelopen vier jaar te mogen leiden. Ondanks de pandemie en de ongunstige economische omstandigheden, hebben we belangrijke strategische projecten voor het merk afgerond.”

Met het aftreden van Secchi, vertrouwt de Raad van Bestuur van Aeffe S.p.A. de bestuurlijke en operationele continuïteit binnen de huidige Raad van Bestuur toe aan directeur Goffredo Palmerini, die al leidinggevende functies op zijn naam heeft staan in diverse Italiaanse en buitenlandse bedrijven van Aeffe Group.

Ook voorzitter Aeffe USA stapt op

Naast het aftreden van de algemeen directeur van Moschino stapt ook de voorzitter dan Aeffe USA op per 31 maart. Michelle Stein was veertig jaar werkzaam binnen het bedrijf. De voorzitter wil op korte termijn consultant worden en onderzoekt nieuwe mogelijkheden. Stein wordt opgevolgd door Khoa Nguyen. Hij zat eerder op de stoel als senior vicepresident van Aeffe USA.

De wisselingen in het management komen anderhalve week nadat Jeremy Scott aftrad als creatief directeur bij Moschino. “De afgelopen 10 jaar bij Moschino waren prachtig”, schreef Scott in het statement. “Ik ben zo trots op het werk dat ik achterlaat. Ik wil Massimo Ferretti bedanken voor de eer om dit iconische modehuis te mogen leiden. Daarnaast wil ik mijn fans bedanken die mijn collecties en mijn visie waardeerden. Zonder jullie was mijn werk niet mogelijk.” Scott stond sinds 2013 aan het roer van Moschino.