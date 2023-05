Algemeen directeur VanHaren stapt op na klein jaar

Algemeen directeur Han Sterk stapt op bij VanHaren, zo bevestigt een woordvoerder van VanHaren desgevraagd aan FashionUnited. Het vertrek vindt volgens het statement ‘in goed overleg’ plaats.

Een opvolger voor Sterk is nog niet gevonden. Tot deze is aangesteld zullen de taken van de algemeen directeur verdeeld worden over onder andere chief financial officer Robert Vos, het huidige managementteam van VanHaren en ‘collega’s van moedermaatschappij Deichmann’, aldus het bericht. Informatie over de opvolger zal gedeeld worden wanneer gepast.

“Wij danken Han Sterk voor de goede samenwerking en wensen hem het allerbeste voor zijn professionele en persoonlijke leven,” aldus het statement.

Sterk was op zijn beurt de opvolger van Krein Bons. Brons was in totaal 26 jaar actief bij VanHaren. Bons is op dit moment voorzitter van brancheorganisatie INretail.