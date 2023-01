Amy Hauk, CEO van merken Victoria’s Secret en Pink, vertrekt na acht maanden

Amy Hauk, CEO van de merken Victoria’s Secret en Pink, heeft haar ontslag ingediend. Hauk verlaat haar functie op 31 maart, zo is te lezen in een online statement van moederbedrijf Victoria’s Secret & Co.

Hauk was al vier jaar CEO van Pink, het ondergoedzusje van lingerielabel Victoria’s Secret, toen ze in juli 2022 ook de verantwoordelijkheid kreeg voor Victoria’s Secret zelf. Dat gebeurde toen als onderdeel van een herstructureringsplan , waarbij 160 andere managementbanen verdwenen.

Nu stapt Hauk na acht maanden alweer op. Volgens een woordvoerder van het bedrijf vertrekt Hauk om ‘meer tijd door te brengen met haar familie in Florida’. Hauk ging akkoord met een transitieperiode van ongeveer drie maanden, aldus de woordvoerder.

Vanaf 31 maart worden de taken van Hauk overgenomen door Martin Waters, die ook al CEO is van het moederbedrijf. Hem staat een stevige taak te wachten.