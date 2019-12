Andrea Homann verlaat Tom Tailor na twaalf jaar

Andrea Homann, de huidige vice president producten en directeur producten en inkoop bij het Duitse kledingmerk Tom Tailor, verlaat het bedrijf na 12 jaar. Dat meldt Tom Tailor in een persbericht.

Homann bekleedde sinds 2008 verschillende functies bij Tom Tailor. De laatste jaren was ze verantwoordelijk voor productontwikkeling, inkoop en het rendement van alle lijnen van Tom Tailor. Homann kiest er nu voor om haar contract niet te verlengen. “Dat was geen gemakkelijke beslissing," zegt Homann in het persbericht. “Ik heb een sterke connectie met het bedrijf en met Tom Tailor als merk. Tegelijkertijd zijn nieuwsgierigheid, dynamiek en de wil om mijn perspectief te veranderen altijd mijn drijfveren geweest in het identificeren van trends en het ontwikkelen van nieuwe strategieën.”

Gernot Lenz, CEO van de Tom Tailor Group, bedankt Homann in het persbericht voor haar inzet: “We wensen Andrea het allerbeste voor haar toekomstige carrière en persoonlijke ontwikkeling en bedanken haar voor haar toewijding aan het bedrijf en passie voor het merk.”

Homann treedt af bij Tom Tailor per 31 maart 2020. De reden voor haar vertrek werd in het persbericht niet gespecificeerd.

Tom Tailor is een merk voor casual kleding, te koop in 32 landen via de webshop en fysieke verkooppunten. Afgelopen zomer haalde Tom Tailor het nieuws met een nieuwe plus size kledinglijn voor vrouwen, getiteld ‘mine to five’. Deze collectie ligt vanaf februari 2020 in de winkels.

Beeld: Andrea Homann. Foto via Tom Tailor.