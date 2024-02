Armedangels benoemt nieuwe Impact & Innovation Director

Duits merk Armedangels benoemt een nieuwe Impact & Innovation Director. Julia Kirschner vervult de rol met onmiddellijke ingang, zo maakt het modemerk bekend in een persbericht. Kirschner is hiermee verantwoordelijk voor het bevorderen van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie en het strategisch uitbreiden van het innovatieportfolio.

Kirschner zal verder leiding geven aan het Impact & Innovation team, zo is te lezen. De nieuwe Impact & Innovation Director is geen onbekende. Kirschner was al werkzaam bij Armedangels, eerst als Corporate Responsibility Manager en sinds 2021 als Senior Social Impact Manager. Hierbij richtte ze zich op de sociale effecten in de toeleveringsketen. Alles bij elkaar opgeteld neemt Kirschner elf jaar ervaring op het gebied van werknemersrechten en schone productie in de textielindustrie met zich mee.

“Als gepassioneerd pleitbezorger van een echt duurzame mode-industrie ben ik ervan overtuigd dat positieve verandering mogelijk is. Ik heb vele jaren ervaring in zowel conventionele als duurzamere modelabels, heb in verschillende landen in de hele modewaardeketen gewerkt en heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik leer voortdurend bij en daag de status quo uit - zo ontwikkel en verbeter je je immers stap voor stap”, aldus Kirschner over haar benoeming in het persbericht.

De Impact & Innovation Director-functie is relatief nieuw. Deze rol werd in september 2022 voor het eerst ingevuld door Katya Kruk.