Belgische ontwerper Tom Van Dorpe vertrekt bij The Kooples

De Belgische ontwerper Tom Van Dorpe verlaat het Franse modemerk The Kooples. Hij was er een jaar werkzaam als artistiek directeur. Van Dorpe wil zich gaan richten op ‘persoonlijke projecten’, zo meldt The Kooples.

Van Dorpe startte in mei 2020 bij The Kooples. ‘Tom bood The Kooples een ambitieuze en uitdagende visie op mode’, aldus Marie Schott, CEO van The Kooples sinds begin dit jaar. “Nu begint een nieuw hoofdstuk waarin we de internationalisering van het merk verder willen promoten en de tijdloze rock’n’roll-geest van The Kooples volledig tot uitdrukking willen brengen.”

De laatste collectie van Van Dorpe voor The Kooples, de herfst-wintercollectie 2021, hangt vanaf eind mei in de The Kooples-winkels. De volgende collectie zal worden ontworpen door de eigen ontwerpstudio van het merk.