Bevestigd: Daniel Grieder nieuwe CEO bij Hugo Boss AG

De raad van toezicht van Hugo Boss AG heeft dinsdagavond 16 juni aangekondigd dat Daniel Grieder is aangesteld als CEO. Grieder (58) heeft voor vijf jaar getekend en start op 1 juni 2021, zo is te lezen in een persbericht. Hij volgt topman Mark Langer op die 30 september vertrekt. In de periode van 1 oktober 2020 tot 31 mei 2021 zal CFO Yves Müller de rol van woordvoerder van de raad van bestuur waarnemen.

PVH Corp, het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, kondigde eerder deze maand het vertrek aan van Grieder, CEO Tommy Hilfiger Global & PVH Europe aan. Onder zijn leiding groeide de retailverkopen van 6 miljard dollar in 2014 naar 9 miljard dollar in 2019. Grieder bekleedde in zijn 23 jarige carrière bij het bedrijf verschillende managementfuncties. Hugo Boss meldde kort daarna gesprekken te voeren met Grieder voor de functie van CEO.