Blue Rebel stelt Floortje Smeets aan als Brand Manager

Het team van het Nederlandse kindermodemerk Blue Rebel krijgt versterking: het heeft Floortje Smeets aangesteld als Brand Manager. Dat meldt een persbericht van Retail Tribes, het bedrijf dat eigenaar is van Blue Rebel.

Smeets begint per 1 maart bij Blue Rebel. Ze zal er gaan werken aan “de herpositionering van het merk en de versterking van de collectie”, zo wordt in het persbericht gesteld. Ze zal ook “een leidende rol gaan spelen op de afdeling Sales en Export.”

“We zijn erg blij met de komst van Floortje”, aldus Philip Musch, managing director bij Retail Tribes, in het persbericht. “Er is een hoop te doen maar met haar kennis en ervaring van de markten en in het bijzonder die van de Nederlandse markt, zijn we ervan overtuigd dat we onze dealers en klanten weer gaan verrassen.”

Smeets is afkomstig van het Nederlandse kinderkledingmerk Tumble ‘n Dry, waar ze werkzaam was in verscheidene functies op het gebied van sales en verantwoordelijkheid droeg voor de coördinatie van de collecties. Over haar start bij Blue Rebel zegt Smeets in het persbericht: “Dit is een fantastische uitdaging bij een prachtig merk. Hoewel de markt niet gemakkelijk is wil ik samen met onze partners kijken waar de kansen liggen, veel luisteren en dan hard aan de slag dus.”