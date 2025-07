Bol benoemt art director tot manager creatie bij agency Burobol

Het Nederlandse e-commerceplatform Bol heeft Jesse Donker benoemd tot manager creatie bij Burobol, het interne creatief bureau van het bedrijf. Dat meldt Donker in een bericht op LinkedIn. Donker is sinds mei 2021 art director bij het bedrijf. In de afgelopen vier jaar heeft hij onder meer de modewinkel van Bol opgebouwd.

Donker blijft verantwoordelijk voor de visuele identiteit van Bol, maar krijgt in zijn nieuwe rol meer ruimte om zich te richten op de creatieve koers, teamontwikkeling en betekenisvol werk, aldus het bericht op LinkedIn. Hij deelt: “Steeds vaker zetten we onze creativiteit in voor projecten met social impact. En met de komst van AI ligt er ook een kans om het hele proces van concepting tot uitwerking slimmer, sneller en sterker te maken. Niet om ons werk te vervangen, maar om ons als creatieven te ondersteunen waar dat het meeste verschil maakt.”

Donker is geen onbekende in de mode-industrie. Voor zijn tijd bij Bol was de ontwerper onder meer Chef Beeld bij mediaplatform &C. Daarvoor werkte hij zes jaar aan de merkidentiteit van lingeriebedrijf Hunkemöller.