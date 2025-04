Het Nederlandse e-commercebedrijf Bol benoemt Maite Zubiaurre tot CEO. Zubiaurre is momenteel Chief Product & Technology Officer bij Bol en neemt per 1 september 2025 de rol van CEO op zich. Ze volgt Margaret Versteden-van Duijn op, die na tien jaar bij het e-commerce platform van Ahold Delhaize de CEO wordt van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Dit laat Bol vandaag weten in een persbericht.

Zubiaurre werkt sinds 2016 bij bol, waar zij diverse senior functies bekleedde, waaronder Director of Strategy & Business Development en Chief Product Officer. In 2024 breidde zij haar verantwoordelijkheden uit naar Technology en Data. Eerder werkte ze tien jaar bij BCG in meerdere landen. Ze heeft een MBA van de Universiteit van Deusto (Spanje).

Zubiaurre over haar benoeming: "Ik voel me vereerd om deze nieuwe rol te vervullen en kijk ernaar uit om met bol het volgende hoofdstuk in te gaan. Onze toewijding aan onze klanten, innovatie en duurzame groei blijven de uitgangspunten voor onze strategie in deze voortdurend veranderende markt. Samen met het fantastische team van bol kijk ik ernaar uit om voort te bouwen op onze sterke basis en nieuwe kansen te omarmen als onderdeel van de Ahold Delhaize familie."

Claude Sarrailh, CEO van Ahold Delhaize Europa & Indonesië, benadrukt Zubiaurre’s brede expertise: "Maite´s expertise in strategie, productontwikkeling, technologie, data en marketing heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van bol en de uitbreiding van het bedrijf. Haar holistische kijk op het bedrijf en passie voor innovatie maken haar uitermate geschikt voor de rol van CEO bij bol. Maite staat bekend om haar leiderschap met hoofd en hart en ik heb met eigen ogen de impact van haar scherpte en langetermijnvisie gezien. We zijn trots dat we deze functies kunnen invullen met eigen talent."

Margaret Versteden-van Duijn kijkt terug op haar tien jaar bij bol: "Terugkijkend op mijn tien jaar bij bol, ben ik dankbaar hoe bol zich heeft ontwikkeld van een online winkel tot het E-commerce platform dat we vandaag de dag zijn, met 13,7 miljoen klanten en meer dan 47.000 partners in Nederland en België. De afgelopen vier jaar als CEO stonden in het teken van verandering en transformatie, en ik ben enorm trots op de impact die ons team heeft gemaakt om een solide toekomst veilig te stellen voor bol als een Nederlands en Belgisch juweel in een steeds verder globaliserende markt."

Bol, actief in Nederland en België, blijft groeien. Het bedrijf behaalde de hoogste kwartaalomzet in het vierde kwartaal van 2024. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 11 procent. De totale omzet van Bol groeide in 2024 met 8,7 procent tot 3,1 miljard euro.