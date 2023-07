Bomont breidt directie uit, benoemt operationeel directeur

Het Zeeuwse Bomont breidt haar directie uit met het oog op ‘voortdurende groei en ontwikkeling’ van het bedrijf. Bomont benoemt Marvin Kole tot operationeel directeur, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Kole is ruim tien jaar werkzaam bij Bomont en brengt de ‘nodige kennis en ervaring met zich mee om de groei van de winkels en interne processen verder te stimuleren’, aldus Bomont in het persbericht.

“In de afgelopen jaren heb ik met veel passie en toewijding bijgedragen aan de groei van Bomont. Daarom ben ik verheugd om aan te kondigen dat ik sinds 1 juli bij de directie ben toegevoegd om onze groei optimaal te ondersteunen. Groeien doen we samen, als één team, één Bomont. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mijn collega’s en onze gewaardeerde klanten om een succesvolle toekomst te realiseren”, aldus Kole over zijn aanstelling.

Vorige week maakte Bomont bekend vanaf 1 juli kledingmodezaak Latenzo in Udenhout over te nemen. De winkel gaat sindsdien verder onder de naam ‘Latenzo by Bomont’ en is de dertiende Bomont-winkels en de vijfde vestiging in Brabant.