Boudewijn van Nieuwenhuijzen is de nieuwe CEO van Zeeman

Na het vertrek van Erik-Jan Mares kondigt Zeeman zijn nieuwe voorman aan. Per augustus treedt Boudewijn van Nieuwenhuijzen in zijn voetsporen. Zo meldt de Nederlandse keten in een persbericht.

Van Nieuwenhuijzen brengt meer dan twee decennia aan internationale leiderschapservaring mee binnen retail, FMCG en groothandel. Zijn laatste functie was CEO van Super Indo in Indonesië, onderdeel van Ahold Delhaize. Ervoor betreedde hij andere leidinggevende functies binnen Ahold Delhaize en Hema in verschillende gebieden als winkeloperaties, formuleontwikkeling, e‐commerce, buying & merchandising en strategische transformatie.

Zeeman hangt de keuze op aan Van Nieuwenhuijzens vermogen om strategische helderheid te combineren met praktische uitvoering en mensgericht leiderschap. "Dat maakt hem een uitstekende match voor Zeeman", stelt het bedrijf.