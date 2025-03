Branche-expert Tony Lucia benoemd tot directeur van United Legwear & Apparel Europe

Het in New York gevestigde United Legwear & Apparel Co. (ULAC) heeft Tony Lucia aangesteld als directeur van ULAC Europe. Dit omvat ULAC UK, de volledig in eigen beheer gehouden dochterondernemingen van het bedrijf in Nederland en Londen.

In zijn nieuwe functie leidt Lucia de uitbreiding van merken, zoals Scotch & Soda, Ted Baker (e-commerce), Hurley en Skechers. Hij werkt samen met de verkoopteams van ULAC in Groot-Brittannië, Europa en de Verenigde Staten. Zijn focus ligt op het versterken van partnerschappen met retailers, het optimaliseren van marktstrategieën en het stimuleren van de groei van de omnichannel-verkopen.

Christopher J. Volpe, operationeel en financieel directeur, zegt: “De diepgaande expertise van Tony en zijn strategische visie sluiten aan bij de toewijding van ULAC aan innovatie en wereldwijde expansie. Zijn leiderschap is cruciaal voor een aanzienlijke en duurzame groei van onze merken in Groot-Brittannië, Europa en daarbuiten.”

Lucia brengt leiderschapservaring mee uit zijn eerdere functies als algemeen directeur en directeur (NCSA) van internationale modehuizen, waaronder Hugo Boss, Escada en G-Star Raw. Eerder in zijn carrière bekleedde hij functies bij Giorgio Armani/GFT, Donna Karan en Andrew Fezza.

Lucia zegt over zijn nieuwe rol: “De kans om deze iconische merken uit te breiden en voort te bouwen op de sterke basis van ULAC is inspirerend. Ik kijk ernaar uit om met onze teams en partners samen te werken om de groei te versnellen en uitzonderlijke merkbelevingen te creëren voor consumenten in de regio.”