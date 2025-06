Branko Popovic sluit atelier in Maastricht voor Fashionclash en kunstresidentie in Kroatië

Branko Popovic, directeur van het modefestival Fashionclash, kondigde zondag via zijn sociale mediakanalen aan dat hij zijn modeatelier in Maastricht (Zuid-Nederland), waar hij sinds 2007 collecties voor zijn gelijknamige modelabel ontwierp, tijdelijk heeft gesloten. Na een verzoek om meer informatie bevestigt Popovic aan FashionUnited dat het om een pauze van het label gaat.

“De pauze komt deels voort uit mijn behoefte om te heroverwegen wat ik als maker kan toevoegen aan een duurzame modepraktijk [...] Vanuit Fashionclash kan ik veel meer impact maken dan wanneer ik daarnaast ook een eigen label draaiende moet houden.” De ontwerper werkt bovendien aan een residentie voor kunstenaars en modemakers in Kroatië. “Omdat ik momenteel al mijn tijd en energie buiten Fashionclash in dit project steek, heb ik mijn modeatelier tijdelijk moeten sluiten.”

Popovic is een multidisciplinair maker en creatief directeur van projecten op het gebied van (mode)ontwerp en podiumkunsten. In 2007 richtte hij zijn eigen label op, geïnspireerd door zijn Joegoslavische roots en persoonlijke levenservaringen. Zijn werk werd onder meer getoond in Canada, Malta, Servië en Brazilië, en was vorig jaar nog te zien in Museum Arnhem. Zijn laatste grote modeshow vond plaats tijdens Serbia Fashion Week SS2017.

Residentie Kroatië

Popovic laat weten dat hij de studio sluit om zich, naast Fashionclash - de non-profitorganisatie die hij in 2009 samen met ontwerpers Nawie Kuiper en Laurens Hamache oprichtte - te focussen op de realisatie van een residentie in Kroatië. De plek is vlakbij een toeristische badplaats Biograd na Moru, in de regio Ravni Korati, vlak bij Vrana, het grootste meer van Kroatië. De plek werd in de jaren 90 volledig verwoest tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Popovic groeide daar op, bij de frontlinie, en moest door de oorlog vluchten naar Maastricht. Hij deelt: “Met deze plek wil ik een helende omgeving creëren, waar ontwerp en kunst kunnen bijdragen aan dialoog en traumaverwerking."

Naast het huis waar de ontwerper is opgegroeid, wordt een verwoeste stal omgebouwd tot een nieuw huis van 45 vierkante meter. “Het idee is om een regeneratieve ontmoetingsplek voor ontwerpers en kunstenaars te creëren, en Nederlandse makers daar naartoe te brengen,” legt Popovic uit. Hij vervolgt: "[I]k wil Nederlandse kunstenaars de kans geven om in zo’n bijzondere omgeving samen te werken. Dat past bij mijn missie om mijn modepraktijk in te zetten voor een betere wereld.”

