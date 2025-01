British Fashion Council benoemt nieuwe CEO

De British Fashion Council (BFC), die de Britse mode internationaal promoot en de London Fashion Week organiseert, heeft Selfridges Executive Creative Director Laura Weir benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer.

In een verklaring meldt de BFC dat Weir op 28 april bij de organisatie in dienst zal treden en daarmee aftredend CEO Caroline Rush vervangt, die de organisatie de afgelopen 15 jaar heeft geleid en in september haar vertrek aankondigde. Rush zal het bedrijf in juni verlaten, na afsluiting van het boekjaar 2024/25, om “voldoende tijd” te geven voor een overdracht.

David Pemsel, voorzitter van de BFC, zegt: “We zijn verheugd de benoeming van Laura Weir als nieuwe CEO van de BFC aan te kondigen. Laura heeft gedurende haar carrière van de afgelopen twee decennia samengewerkt met gevestigde en opkomende ontwerpers, creatief talent, industrieleiders en de pers.”

“Haar ervaring geeft haar inzicht in de complexiteit van het mode-ecosysteem en de strategische vooruitziende blik om positieve transformatie en initiatieven te leiden om het volgende hoofdstuk van de BFC zowel nationaal als internationaal te stimuleren, ondersteund door een briljant team.”

Als CEO zal Weir toezicht houden op de BFC en samenwerken met ontwerpers, industriepartners en overheidsinstanties om de missie van de organisatie, namelijk het promoten van Britse mode, verder te bevorderen door middel van initiatieven om “creatief talent te ontsluiten en te verheffen”.

De non-profitorganisatie stelt dat haar belangrijkste doelstellingen gericht zijn op verantwoorde groei die creativiteit bevordert door de industrie collectief te ondersteunen om te groeien en kansen te creëren voor talent, innovatie te stimuleren via het Institute of Positive Fashion, bedrijven voor te bereiden op positieve veranderingen en Britse mode te versterken via London Fashion Week.

Weir is een ervaren modejournalist die heeft geschreven voor de ES Magazine van de London Evening Standard, The Sunday Times en de Britse Vogue. Ze kwam in januari 2023 bij de Britse retailer Selfridges en gaf leiding aan de creatieve, marketing- en communicatieteams.

Over haar toetreding tot de BFC voegt Weir toe: “Ik ben vereerd om het volgende hoofdstuk van de BFC te leiden in een spannende en cruciale tijd voor de Britse mode-industrie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het BFC-team om cultuur en creativiteit te promoten om groei voor de Britse mode te katalyseren, zowel nationaal als internationaal. Ik zal me richten op ondersteuning voor opkomende en gevestigde ontwerpers en het versterken van onze pijplijn van Brits creatief talent.”

“De BFC zal een versterkte internationale aanwezigheid in de industrie blijven leveren en ik kijk ernaar uit om samenwerkingsverbanden aan te gaan met de industrie en de overheid om de sector en zijn aanzienlijke bijdrage aan de Britse economie toekomstbestendig te maken, terwijl we kritieke uitdagingen zoals milieuverantwoordelijkheid aanpakken en prioriteit geven aan representatie en inclusie. Het is een voorrecht om de diversiteit en vindingrijkheid die de Britse mode kenmerken te verdedigen en een missie te leiden die toekomstige generaties zal inspireren.”