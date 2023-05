Calida Group benoemt nieuwe Chief Financial Officer

Het Zwitserse Calida Group benoemt Dave Müller als nieuwe Chief Financial Officer en lid van de Caldia Group-directie, zo maakt Caldia Group bekend in een persbericht. Müller treedt per 1 juli in dienst.

Müller treedt in de schoenen van Sacha Garber die in september 2022 haar functie als CFO neerlegde om 'een nieuwe professionele uitdaging buiten de groep na te streven'.

Müller was al werkzaam voor de modegroep en heeft diverse leidinggevende functies op zijn naam staan binnen de financiële wereld van Calida. Zo is hij sinds 2019 verantwoordelijk voor de financiële zaken voor het merk Calida als financieel directeur en lid van de Calida-directie.

Voordat Müller bij Calida in dienst trad, werkte hij als senior accountant voor merken als Volcom International en Ernst & Young.