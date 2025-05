Cascale-CEO Colin Browne vertrekt per 31 juli

Colin Browne zal op 31 juli 2025 terugtreden als CEO van Cascale. De organisatie bevestigde vandaag dat zijn vertrek het gevolg is van een persoonlijke beslissing. Browne heeft het afgelopen jaar leiding gegeven aan een periode van strategische herpositionering binnen de organisatie.

“Colin’s stabiele leiderschap is cruciaal geweest voor het versterken en herfocussen van Cascale,” zegt Tamar Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur en Senior Policy Director Sustainable Fashion bij Solidaridad. “Hij heeft een stevig fundament gelegd voor de toekomst, en daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.”

In de afgelopen twaalf maanden introduceerde Cascale een nieuwe impactstrategie, breidde het de samenwerking met internationale producenten uit, nam het de activa van Better Buying Institute over en werkte het aan sectorbrede initiatieven op het gebied van decarbonisatie. De huidige koers en prioriteiten blijven gehandhaafd.

“Dit was een leerzame en inspirerende reis,” aldus Browne. “Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben en heb er vertrouwen in dat het team het werk met dezelfde toewijding zal voortzetten. Cascale’s missie is urgenter dan ooit.”

De organisatie is gestart met een internationale zoektocht naar een nieuwe CEO. Tot die tijd blijft het huidige leiderschapsteam verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en voortgang van de strategie.

“Dit is geen reset, maar een voortzetting,” aldus Hoek. “Sterke organisaties groeien juist door bij verandering. Cascale blijft zich inzetten voor meetbare impact in de waardeketen – en we kijken uit naar de toekomst.”