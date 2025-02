Cécile Narinx ruilt hoofdredacteurschap in voor functie bij gemeente Maastricht

Cécile Narinx wordt senior redacteur en speechschrijver voor de gemeente Maastricht, zo deelt ze in een bericht op haar eigen LinkedIn-profiel. In het bericht schrijft Narinx dat ze de afgelopen maanden veel werd gevraagd wat haar volgende stap zou zijn na het hoofdredacteurschap bij omroep L1. Na enige overweging koos ze ervoor om haar carrière voort te zetten in Maastricht, een stad waar ze graag wil blijven en zich verder wil ontwikkelen.

Narinx heeft een indrukwekkende carrière als journalist, bladenmaker en schrijver. Ze is onder andere hoofdredacteur geweest van de Nederlandse modetijdschriften Elle en Harper’s Bazaar. Van april 2023 tot oktober 2024 was ze hoofdredacteur bij omroep L1.

In haar bericht op LinkedIn deelt ze over haar keuze: "Ik heb ruim de tijd genomen om daarover na te denken, maar besloot al heel snel dat ik in Maastricht wil blijven. En dat ik hier liever dingen wil maken en doen in de luwte dan leiding geven in de spotlights." Ze vervolgt: "De sollicitatieprocedure zit erop, en het contract is zojuist ondertekend, dus kan ik hardop zeggen wat ik ga doen: ik word senior redacteur en speechschrijver voor de gemeente Maastricht." Narinx laat duidelijk weten dat ze enorm enthousiast is over de nieuwe uitdaging. “MESTREECH!! Hoofdstad van het goede leven!” sluit ze haar LinkedIn-bericht af. Haar nieuwe avontuur begint per 1 april 2025, en volgens Narinx is dat uiteraard geen grap.