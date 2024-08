‘Cecilie Bahnsen benoemt nieuwe CEO’

Het Deense merk Cecilie Bahnsen heeft Mie Marie Ejdrup benoemd als nieuwe CEO, zo meldt het modevakblad Business of Fashion. Haar rol gaat in per 1 september.

Marie Ejdrup heeft een rijke carrière in marketing en retail, zoals te lezen is op haar LinkedIn-pagina. Ze is medeoprichter en eigenaar van Finematter, een online platform voor sieraden dat in mei 2020 werd opgericht. Sinds juni 2023 maakt ze deel uit van de adviesraad van Kinraden, en sinds januari dit jaar is ze lid van de adviesraad van het investeringsfonds Pitzner Gruppen Holding.

Cecilie Bahnsen is vaste waarde tijdens Copenhagen Fashion Week (CPHFW). Het merk opereert op het snijvlak van couture en prêt-à-porter om luxe kleding, schoenen, tassen en accessoires. Eerder liet het in Kopenhagen gevestigde merk weten dat de gelijknamige ontwerpster en creatief directeur, Cecilie Bahnsen, wil richten op een ‘langzamere’ benadering van mode, met een nieuwe made-to-order-service die gebruikmaakt van overgebleven materialen uit haar atelier.