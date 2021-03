CEO Ajay Kavan vertrekt na een jaar bij Matchesfashion

Ajay Kavan, CEO bij online modeplatform Matchesfashion, verlaat het bedrijf na er twaalf maanden werkzaam te zijn geweest. Dat blijkt uit een persbericht in handen van WWD. Maureen Chiquet, sinds 2018 niet-uitvoerend directielid bij Matchesfashion, zal tijdelijk fungeren als uitvoerend voorzitter. In het persbericht staat geen reden aangeduid voor het vertrek van Kavan.

Zeker is wel dat Kavan een pittig jaar achter de rug heeft, waarin hij de impact van zowel de Brexit als Covid-19 op zijn bord kreeg. Dat erkent ook voorzitter Tom Hall van Matchesfashion, die Kavan in het persbericht bedankt voor zijn ‘significante bijdrage aan Matchesfashion in een uitdagend jaar’. Kavan zegt zelf trots te zijn op wat hij bereikt heeft. In het jaar bij Matchesfashion nam hij onder meer een nieuwe CCO, CFO en COO aan. “Ik geloof in het potentieel van het bedrijf, het team is gefocust op een reeks duidelijke doelen die de groei de komende jaren verder zullen versnellen,’ aldus Kavan.

Kavan werkte voorafgaand aan Matchesfashion bij Amazon, waar hij de functie van vicepresident bekleedde. Zijn kennis van e-commerce zou Matchesfashion ten goede komen, zo werd destijds verwacht. WWD meldt op basis van verschillende bronnen dat Kavan ‘zijn best deed bij Matchesfashion’, maar dat ‘de timing verkeerd [was] en hij niet de juiste persoon was om het bedrijf vooruit te sturen’.